Chi è Linneo, il cane di ‘Blanca 2’: il suo nome e la sua storia

Uno dei grandi protagonisti di ‘Blanca 2’, la seconda stagione della serie con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, è anche il cane Linneo. Blanca, consulente di polizia, è cieca da quando ha 12 anni e con sé ha sempre il suo fidato cane guida Linneo. Quest’ultimo è un bulldog americano di circa cinque anni ed è una femmina che si chiama Fiona.

Fiona e la sua famiglia

Fiona, nella realtà, appartiene a Marco Straccia, un osteopata di Roma, che la ha adottata nel 2018 poco prima di andare a vivere con la sua compagna. La coppia ha poi avuto due gemelline e Fiona fa spesso da cuscino per le bimbe, come mostrano alcune foto online condivise dal proprietario. Il debutto di Fiona sul piccolo schermo è avvenuto in modo casuale. A Straccia era capitato di incontrare un’addestratrice, Carolina Basile, che da anni si occupa di far recitare cani e altri animali sui set. Carolina era rimasta colpita dal temperamento di Fiona, vedendola docile, paziente e intelligente, perfetta per recitare in una fiction come ‘Blanca’.

Rapporto speciale

Non bastava che il bulldog accompagnasse l’attrice, Maria Chiara Giannetta, nelle riprese, ma era necessario ai fini della narrazione e della resa scenica a cui puntava la produzione che tra il cane e la protagonista scattasse un’empatia che potesse emergere anche nelle varie scene. Così è stato. Gli spettatori, infatti, hanno potuto vedere Fiona/Linneo al fianco di Blanca in tante situazioni, da quando è in casa al commissariato di polizia, fino alla palestra e ai luoghi dove la Ferrando deve fare le indagini con la squadra con cui collabora. Tutto il cast e la troupe della fiction, girata prevalentemente a Genova e in altri posti della Riviera Ligure, hanno accolto con affetto il bellissimo bulldog americano dagli occhi azzurro ghiaccio e lo considerano la loro mascotte.

‘Blanca 2’

Nella seconda stagione di ‘Blanca’, partita da poco, ritroviamo la protagonista alle prese con nuove indagini del Commissariato San Teodoro del capoluogo ligure e con il rapporto con l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno), reso più complicato dal ritorno di una vecchia fiamma dell’uomo. Sebastiano-Nanni (Pierpaolo Spollon) è uscito dal carcere proprio grazie alla stessa Blanca, che gli ha offerto ospitalità e che, nonostante tutto, sembra attratta dal mistero e dall’ambiguità del giovane legato al suo passato. Ma Blanca dovrà fare i conti anche con qualcun altro. Da poco abbiamo visto arrivare Elena (Michela Cescon), che viene assunta dalla Ferrando per essere la sua collaboratrice domestica. In realtà, dall’incontro casuale a casa di Blanca tra la donna e il padre della giovane consulente di polizia, Leone (Ugo Dighero), abbiamo scoperto che si tratta di Nadia, la madre di Blanca.