Bollette luce, addio al Servizio di maggior tutela. Cosa succede dal 1 luglio e cosa conviene fare

Roma, 17 giugno 2024 – Energia e bollette della luce: il 30 giugno termina il Servizio di maggior tutela. Cosa cambia? E cosa è meglio fare? Lo abbiamo chiesto a Mauro Antonelli, dell’ufficio stampa Unione nazionale consumatori.

Bollette luce: cosa succede dopo il 30 giugno

"Con la fine del Servizio a maggior tutela arriva anche una buona notizia – spiega Antonelli -. Perché questi clienti passeranno in modo automatico al Servizio a tutele graduali. Avranno un prezzo estremamente vantaggioso e uno sconto annuo”.

Sconto annuo: di quanto sarà?

Ma a quanto ammonta lo sconto? “In questo momento – chiarisce Antonelli – si può dare solo un ordine di grandezza. Perché va calcolato su due parametri, la media ponderata dei prezzi delle aste per il numero di clienti presenti nel servizio. Secondo gli ultimi dati disponibili, lo sconto era di 131,40 euro all’anno. Ma la cifra, come detto, potrà cambiare”.

A questo link di Arera tutte le info

Fino a quando è possibile passare dal Mercato libero al Servizio di maggior tutela?

"C’è tempo fino al 30 giugno – risponde l’esperto -. Ma non c’è la corsa a farlo perché non si riesce a far passare il messaggio della convenienza. Il consiglio: verificare sempre se si ha un’offerta ‘vecchia’ ed è quindi conveniente restare nel Mercato libero. Anche se in questo momento, dalle nostre rilevazioni, non esistono offerte più vantaggiose rispetto alla Maggior tutela”.

A chi bisogna rivolgersi per scegliere?

"Non chiedete al vostro gestore – è il consiglio dell’Associazione nazionale consumatori -. Bisogna andare sul sito di Arera dove si trova l’elenco dei fornitori con tutte le informazioni”.