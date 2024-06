È morto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri

Trieste, 17 giugno 2024 – Il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri, è stato trovato morto questa mattina. Era nato a Torino nel 1953.

Ex capo di stato maggiore della Difesa – dal febbraio 2015 al novembre 2018 – e presidente del comitato militare Ue, era stato nominato presidente dell’azienda pubblica italiana nel 2022. Graziano di recente aveva perso la moglie: tra le cause della morte, non si esclude il suicidio.

Immediate le ripercussioni in Borsa alla notizia della morte di Graziano: Fincantieri perde oltre il 3 per cento.

"La scomparsa del generale Claudio Graziano mi lascia senza parole. Era un amico ed è stato uno straordinario ufficiale che ha reso onore all'Italia anche nei suoi ruoli europei. Una preghiera lo accompagni nel viaggio per raggiungere la sua sposa”, è il messaggio del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su X.

Notizia in aggiornamento.