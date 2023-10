Blanca 2, anticipazioni e cast della seconda stagione. Nuova trama: segreti inaspettati riemergono dal passato

Blanca torna sulla scena del crimine, pronta ad affrontare nuove sfide e segreti inaspettati. Sta per debuttare la seconda stagione del crime drama Blanca, la ‘supereroina’ protagonista di un successo planetario: i suoi fan sono sparsi in più di 50 Paesi nel mondo, dalla Francia al Canada e fino all'Oriente. “Tutti stanno acquistando la seconda stagione. Anche Netflix l'ha voluta”, dice Matilde Bernabei, fondatrice della società di produzione Lux Vide.

Giovedì 5 ottobre andrà in onda su Rai 1 (alle 21.30) la prima delle sei puntate di ‘Blanca 2’, la serie tv diretta da Jan Maria Michelini e Michele Soavi, scritta sull’adattamento dei romanzi di Patrizia Rinaldi. Ci sono voluti quattro anni per produrre la prima stagione, trasmessa nel 2021 sulla rete ammiraglia della Rai, e altri due per arrivare alla stesura definitiva della nuova trama.

Sono 6 gli episodi (da 100 minuti) della nuova stagione, in onda dal 5 ottobre al 9 novembre. Ecco a che punto eravamo rimasti e cosa ci attende nella nuova stagione.

Blanca Ferrando – interpretata da Maria Chiara Giannetta – è una giovane consulente della polizia, specializzata nella decodifica dei file audio, assunta come stagista in un commissariato di Genova. È cieca da quando aveva 12 anni a causa di un drammatico incendio nel quale ha perso la vita la sorella maggiore, forse appiccato dal fidanzato. Una tragedia familiare che ha fatto maturare in Blanca un forte senso di giustizia, che l’ha spinta ad entrare in polizia.

Nella prima serie l’abbiamo vista dribblare tra sfide lavorative e sentimentali, rese più piccanti da un triangolo amoroso tra due uomini: l'ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno) e il giovane cuoco Nanni Busalla (Pierpaolo Spollon). "Ognuno di noi ha una cecità nei confronti del futuro. Blanca va avanti con fiducia, senza paura di inciampare”, raccontano gli sceneggiatori.

“Blanca è una supereroina, ma ha un punto debole: la sua sensibilità verso quello che le manca. Abbiamo lavorato per fare in modo che nella seconda stagione siano estremizzate le difficoltà di Blanca per la gestione dei sentimenti. Entreranno in scena dei nuovi personaggi, ma Blanca dovrà essere più responsabile e fare pace con i suoi dolori interni", anticipa Francesco Nardella, vicedirettore Rai Fiction.

Ad ispirare la serie "anche la possibilità di essere scorretti”. Il commissario Bacigalupo (Enzo Paci,) rappresenta la scorrettezza: “è liberatorio in questo periodo di politicamente corretto", ha sottolineato il capo sceneggiatore Mario Ruggeri. Tra le novità, anche personaggi inediti.

“La prima stagione è stata una passeggiata, era tutta da creare. Nella seconda, invece, abbiamo dovuto mantenere l'aspettativa. Una settimana prima delle riprese ho iniziato a sentire la responsabilità. Abbiamo un copione, ma lavoriamo molto di jam session", racconta la protagonista, Maria Chiara Giannetta.

"La difficoltà nell'interpretare Blanca è quella di entrare in un punto di vista che ignoravo, ma è ciò che devono fare gli attori e le attrici. Questo ruolo mi ha aperto un mondo sulla sensibilità altrui. Platone diceva 'ogni volta che incontri qualcuno sii gentile, non sai che guerra sta combattendo'. Le soddisfazioni – prosegue l'attrice – ci sono quando sul set c'è quel 'clic' che porta ad un rilassamento da parte di tutti perché la scena sta andando bene. Le difficoltà ce le dividevamo".

La follia di Blanca e la sua fame di vita ci hanno conquistato nella prima stagione. Ma la seconda serie sarà l’occasione per entrare ancora di più nel suo mondo. Scopriremo segreti inaspettati sulla sua famiglia, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella vita della giovane e in quella di chi le sta vicini. Soprattutto ora che, diventata consulente della polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro nuove e difficili sfide, che la porteranno ancora una volta ad essere protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro.

Torneranno gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l’amica Stella, l’ispettore Liguori, che farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato, il commissario Bacigalupo e anche Sebastiano, di cui scopriremo nuovi lati inediti. Ma arriveranno anche personaggi nuovi che costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato e a decidere chi vuole essere.

‘Sotto attacco’ è il titolo del primo episodio in onda su Rai 1 giovedì 5 ottobre (alle 21.20). Blanca ora è ufficialmente consulente della polizia mentre Sebastiano è in carcere in attesa del processo. Intanto un attentatore seriale prende di mira proprio il commissariato San Teodoro. Si chiama Polibomber e seminerà il panico a Genova, facendo esplodere diverse bombe per la città e che coinvolgerà Blanca in prima persona.

Nel frattempo, la protagionista fa di tutto per proteggere le persone che ha attorno in una folle corsa contro il tempo. “Blanca è un personaggio che non è mai negativo, non è una vendicatrice. Ho cercato di rappresentare una ragazza con delle difficoltà e con degli scudi. Sia lei che Liguori (Giuseppe Zeno, ndr) non riescono a cedere all'altro. La sua cecità è la sua grande forza, è ciò che l'ha fatta rialzare e dire: io ora posso fare quello che voi non potete fare”, anticipa Maria Chiara Giannetta.

Tornano gli amati compagni di avventura di Blanca: Lucia (Sara Ciocca), il padre Leone (Ugo Dighero) e l’amica Stella (Federica Cacciola). Nella seconda stagione ritroveremo i colleghi del commissariato, Bacigalupo (Enzo Paci) e soprattutto l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno): la tensione sentimentale tra lui e Blanca crescerà, soprattutto quando la farà ingelosire con una nuova fiamma che viene dal passato. E ancora Sebastiano (Pierpaolo Spollon), di cui scopriremo nuovi lati inediti.

Nel cast di ‘Blanca 2’ anche volti nuovi, come Michela Cescon, Stefano Dionisi, Chiara Baschetti e Carlo Sciaccaluga. Ecco le new entry nel cast:

Michela Cescon è Elena , la collaboratrice domestica che nasconde un segreto

, la collaboratrice domestica che nasconde un segreto Stefano Dionisi è Polibomber , l’attentatore che fin dalla prima puntata prende di mira la Polizia con una serie di esplosioni

, l’attentatore che fin dalla prima puntata prende di mira la Polizia con una serie di esplosioni Chiara Baschetti è Veronica Alberici , avvocata che lavora per lo studio legale della madre di Liguori, di cui è amica d’infanzia

, avvocata che lavora per lo studio legale della madre di Liguori, di cui è amica d’infanzia Raffaele Esposito è Paolo Sivori , capo della Digos che guida l’Unità di Crisi nata per risolvere il caso di Polibomber

, capo della Digos che guida l’Unità di Crisi nata per risolvere il caso di Polibomber Carlo Sciaccaluga è Ivan Scarabotti, giovane agente di polizia

Dove va in onda e quando esce su Netflix

‘Blanca 2’ va in onda su Rai1 con sei puntate inedite da 100 minuti ciascuna, a partire da giovedì 5 ottobre (21.20) e fino al 6 novembre 2023. Prima della messa in onda, da martedì 3 ottobre è disponibile su RaiPlay l’anteprima del primo episodio. La produzione sta prendendo accordi con Netflix per trasmettere la nuova stagione sulla piattaforma streaming, presto potrebbero arrivare grandi sorprese. La prima stagione è disponibile sempre su RaiPlay.