‘Blanca 2’, quando inizia e colonna sonora

Finalmente torna 'Blanca', la popolare fiction di Raiuno la cui protagonista è una straordinaria Maria Chiara Giannetta - che interpreta in modo credibile e grintoso l'ipovedente Blanca - insieme alla cagnolona Linneo. Confermato praticamente in blocco il cast della prima stagione, nelle nuove avventure di Blanca ci sarà spazio anche per nuovi personaggi.

Quando inizia

La nuova stagione della fiction di Raiuno targata Lux Vide e Rai Fiction prende il via giovedì 5 ottobre alle 21.30. L'appuntamento sarà, come nella passata stagione, settimanale.

Dove vederla

La seconda stagione di ‘Blanca’ si può vedere ogni giovedì dalle 21.30 su Raiuno oppure in streaming su Raiplay.

La colonna sonora

Ecco la tracklist della colonna sonora di 'Blanca 2' eseguita ancora una volta dai Calibro 35. E' possibile già preordinare il vinile, che uscirà il primo dicembre. "È la prima volta in cui ci confrontiamo con la realizzazione di un ‘season 2’ e abbiamo scoperto che il processo creativo può essere assai diverso. Per la prima stagione dovevamo costruire da zero un mondo sonoro e musicale coerente con l’idea che Jan (Michielini, regista e showrunner della serie) aveva in testa, difficile e stimolante come tutte le pagine bianche quando si inizia qualcosa ma anche totalmente libero da vincoli. Questa volta invece ci siamo trovati a dover rispettare qualcosa di esistente - seppur sempre fatto da noi - declinando questo mondo quando opportuno per descrivere le nuove storie oppure ampliandone i confini per far entrare nuovi personaggi, nuovi luoghi e nuove sensazioni" commentano i Calibro 35.

