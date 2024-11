Spider-Man, le anticipazioni sul nuovo capitolo con Tom Holland e Zendaya

Un nuovo capitolo di Spider-Man è all’orizzonte. Nelle ultime settimane si parlato del nuovo capitolo dell’eroe dei fumetti, interpretato da Tom Holland, nuovamente sul set insieme a Zendaya, la sua attuale compagna nella vita reale. Ecco, a oggi, tutto quello che sappiamo sul film e le prime indiscrezioni riportate dagli stessi protagonisti.

Il nuovo film di Spider-Man in uscita nel 2026?

Tom Holland, che interpreta il ruolo di Peter Parker/Spider-Man, ha commentato la notizia nel "Rich Roll Podcast". L'attore ha condiviso che lui e la sua fidanzata nella vita reale, Zendaya – che interpreta Michelle “MJ” Jones, l'interesse amoroso di Parker nella saga – hanno letto la bozza della sceneggiatura di “Spider-Man 4” e che il periodo previsto per l’uscita nelle sale cinematografiche è l’estate 2026. Una prima lettura che lo ha soddisfatto in buona parte, nonostante abbia evidenziato come siano necessarie possibili modifiche: "Ha bisogno di lavoro, ma gli sceneggiatori stanno facendo un ottimo lavoro".

Holland ha raccontato come abbia letto questa prima sceneggiatura insieme alla sua fidanzata: "L'ho letto tre settimane fa e ha davvero acceso un fuoco dentro di me. Zendaya e io ci siamo seduti e lo abbiamo letto insieme, e a volte saltellavamo per il soggiorno dicendo: 'Questo è un vero film degno del rispetto dei fan'. Ci sono alcune cose che devono essere risolte ma è qualcosa di emozionante”.

Per i due attori si tratterebbe di un ritorno su un set già condiviso in passato. La coppia ha recitato insieme in “Spider-Man: Homecoming” del 2017, “Spider-Man: Far From Home” del 2019 e “Spider-Man: No Way Home” del 2021. Holland, inoltre, ha anche interpretato il ruolo in molti altri film Marvel, tra cui “Avengers: Infinity War” del 2018.

Tom Holland, come la sua vita è cambiata grazie a Spider-Man

Di fronte all’ipotesi di una produzione che vede il ritorno di Spider-Man nelle sale americane nel luglio 2026, ha permesso all’attore di fare un bilancio più che positivo su come l’aver ottenuto quella parte gli abbia modificato letteralmente la vita: "Sono stato davvero fortunato che la mia vita sia cambiata lentamente. Ho iniziato quando ero molto giovane e poi sono trascorsi quasi 10 anni prima che accadesse questa cosa di ‘Spider-Man’. L’Uomo Ragno, tutto questo, quello è stato il grande punto di svolta in cui tutto è cambiato”.

C’è però una condizione assoluta che lega la decisione di Holland di tornare a vestire i panni del supereroe anche per un quarto capitolo della saga cinematografica: una sceneggiatura e una storia che siano meritevoli e valide. Lo ha sottolineato apertamente: “Mi sento molto protettivo nei confronti di Spider-Man. Mi sento molto, molto fortunato ad aver potuto lavorare su un franchise che è migliorato con ogni film, che ha avuto più successo con ogni nuovo capito. E penso che questa cosa sia davvero rara, voglio proteggere la sua eredità. Quindi non ne farò uno ulteriore solamente per il gusto di farne un altro. Dovrà valere la pena di riportare in scena nuovamente il personaggio”.

E, dalla prima lettura e dal progetto di una possibile uscita nell’estate 2026, sembra che la macchina produttiva sia pronta a mettersi in moto in maniera concreta. Cast principale incluso.