I film su Prime Video a novembre 2024

Il mese di novembre 2024 è pronto ad arricchire il catalogo di Prime Video con una serie di titoli in prima visione – o in esclusiva – e di numerose pellicole che entrano nell’elenco della piattaforma streaming per la gioia degli abbonati cinefili. A seguire potrete trovare le offerte più interessanti tra prime tv e classici da recuperare (o rivedere).

Libre

Dal 1 novembre 2024 è disponibile “Libre”, film diretto da Mélanie Laurent e ispirato dalle gesta di Bruno Sulak, un nome che è diventato una sorta di leggenda del crimine francese intorno agli anni '70 e '80. L’uomo è diventato noto per il suo fascino e anche per il suo coraggio e la sua audacia nell’effettuare rapine senza però mai ricorrere alla violenza per le persone coinvolte. A prestare il volto alle azioni di questo criminale è Lucas Bravo, diventato noto a livello internazionale grazie al personaggio della chef Gabriel nella serie Tv Netflix “Emily in Paris”. Per l’attore è una ghiotta occasione per riuscire a prendere le distanza dall’immaginario dei fan e del pubblico, ormai abituato – da anni – a vederlo inguaiato sentimentalmente tra la bella Emily, stagista arrivata a Parigi, e la sua fidanzata storica Camille. Due personaggi completamente diversi fra di loro, accomunati solo dall’evidente fascino.

Il ladro Sulak è il protagonista di una serie di adrenaliniche avventure che lo vedono sfuggire continuamente alla cattura, portandolo anche a riuscire a evadere dalle carceri di massima sorveglianza. Nonostante la sua carriera criminale, Sulak è anche raffigurato come un uomo con principi morali e sinceramente innamorato della sua compagna, Annie (a interpretarla è Léa Luce Busato). I due formano una coppia di criminali pronti a sfidare la società e le regole, per una sola e una missione: conquistare la loro personale e inoppugnabile libertà.

A tentare di braccarli è il commissario George Moréas (Yvan Attal) che vive per portare a compimento questa caccia all'uomo, senza mai fermarsi e offrendo al pubblico una dinamica di "gatto e topo" che si intreccia con un grande fascino. “Libre” può essere considerato una pellicola dalle due anime. Infatti, la trama si dipana tra le azioni delinquenziali del protagonista ma senza dimenticare – o mettere in secondo piano – l’intensa e passionale storia d'amore travolgente tra Bruno e Annie, incluse le ragioni che hanno portato la giovane e bella coppia ad affrontare simili sfide rischiose.

My Old Ass

Si tratta di una produzione original per Prime Video. In questo coming-of-age, conosceremo Elliott (Maisy Stella) che, durante un trip di funghi allucinogeni per festeggiare i suoi 18 anni, vivrà un’esperienza quantomeno imprevedibile e surreale. La giovane, infatti, si ritroverà faccia a faccia con la sua versione futura di 39 anni (Aubrey Plaza). Ovviamente più saggia e molto diversa dalla giovanissima Elliott. Ma quando il “vecchio fondoschiena” di Elliott inizierà a spargere e seminare consigli sulle scelte che la giovane versione di sé dovrebbe o non dovrebbe fare, lei si ritroverà costretta a prendere nuovamente in considerazione tutto quello che riguarda la sua famiglia, l'amore e la sua quotidianità, mettendo in discussione molte cose che non avrebbe mai immaginato di riconsiderare e rivalutare.

A inizio 2024, la pellicola era stata presentata in anteprima al Sundance Film Festival e solo successivamente è stata acquisita dagli Amazon MGM Studios con una distruzione mondiale a partire dal 7 novembre prossimo, in streaming e in esclusiva assoluta per Prime Video.

Tigres et Hyenes

Gli ingredienti di questo film sono gli ideali per chi vuole trascorrere una serata all’insegna dell’adrenalina e dell’alta tensione. Al centro della storia, infatti, c’è Malik, ritornato dalla Spagna dopo aver scoperto che il suo patrigno Serge è stato incarcercato. Ma, improvvisamente, nel giorno del processo, l'avvocato Iris propone a Malik un accordo: deve riuscire a portare a compimento una pericolosa e rischiosa rapina. In cambio di questa offerta avrà garantita la libertà del patrigno Serge. E così, all’uomo non resta che accettare questo scambio, decidendo di mettersi in prima linea per portare a termine la missione che gli è stata assegnata.

La pellicola è interpretata da Sofiane Zermani accanto a Olivier Martinez. A loro si aggiunge, nel cast, Waël Sersoub, tra le recenti scommesse del cinema francese. Tigres et Hyènes promette di immergere gli spettatori nel mondo brutale della criminalità organizzata, mescolando un drammi all’interno di una famiglia e i dilemmi di chi deve seguire delle scelte e prendere decisioni che non sono facili e rischiano di mettere in discussione tutto quanto. Il film sarà disponibile su Prime Video dal 22 novembre 2024.

Pimpinero: Blood and Oil

La trama segue il percorso di un viaggio intenso e ricco di emozioni mediante la storia di tre fratelli - Moisés (Juanes), Ulises (Alberto Guerra) e Juan (Alejandro Speitzer) – che si ritrovano a che fare con intrighi, corruzione e il caos morale del mondo della criminalità organizzata. Accanto a loro c'è anche Diana (interpretata da Laura Osma), una giovane donna portata alla ribellione e all’infrangere le regole, intenzionata a scoprire la verità, a tutti i costi. L'odore della benzina – citata anche nel titolo della pellicola - altro non è che una metafora dell'atmosfera del film e gli incendi dolosi portano a conseguenze irreversibili. Per chiunque si trovi coinvolto. Dal 22 novembre prossimo.

Altri arrivi nel catalogo Prime Video

Tra i film che, invece, arriveranno a novembre ad arricchire il catalogo (e che molti degli abbonati conoscono e hanno amato) vi segnaliamo alcuni titoli. La trilogia di Ritorno al futuro e la saga completa di Harry Potter (entrambi dal 1 novembre scorso). Poi saranno disponibili anche Il Cavaliere oscuro e il suo seguito, Il Cavaliere oscuro – Il ritorno. I più piccoli potranno seguire le avventure di Madagascar e di Kung Fu Panda mentre per gli amanti della commedia non sono da perdere i due film con protagonisti Ace Ventura (impersonato da Jim Carrey) e la pellicola cult Balle spaziali. Brividi assicurati, invece, con Hostel – Parte II (dal 20 novembre) e Shark – Il primo squalo. A fine mese, atmosfere natalizie in arrivo con la pellicola italiana del 2023, Improvvisamente a Natale mi sposo, con Diego Abatantuono, Gloria Guida e Nino Frassica.