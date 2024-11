Le serie su Prime Video a novembre 2024

Quali sono le serie in arrivo su Prime Video nel mese di novembre 2024? A questo interrogativo risponde la nostra guida con i titoli da non perdere disponibili in queste settimane. Si spazia con i generi, tra novità assolute e nuove stagioni di progetti e produzioni già note per il pubblico della piattaforma streaming a pagamento.

Citadel: Honey Bunny – Stagione 1

Citadel: Honey Bunny è una serie tv di produzione indiana e spin-off della serie televisiva americana Citadel. Scritta da Sita R Menon e Raj & DK e diretta da Raj & DK, vede protagonisti Varun Dhawan e Samantha Ruth Prabhu come personaggi principali. Il progetto viene indicato come un prequel della serie originale. Ecco la trama ufficiale di questa prima stagione, incentrata sullo stuntman Bunny. Quando si trova a reclutare l'attrice in difficoltà Honey per un lavoro secondario, i due si ritrovano catapultati in un mondo ad alto rischio di azione, spionaggio e irto di tradimenti inaspettati. Qualche anno dopo, mentre il loro inquietante passato torna a farsi sentire, Honey e Bunny, separati, devono riunirsi e combattere per proteggere la loro giovane figlia Nadia. Proprio quest’ultimo personaggio è presente nello spin-off indiano ed è stato visto proprio nella serie originale. Ambientato anni prima delle storie ben note, in questa serie precedono gli eventi mostrati in Citadel e collegano questa serie all’universo Citadel Cinematic. L'uscita è prevista per il 7 novembre 2024.

Alex Cross – Stagione 1

In questo caso, scopriremo una serie tv inedita, con la prima stagione. La storia racconta e segue le vicende di Alex Cross (a interpretarlo è Aldis Hodge), uno stimato detective della omicidi di Washington e psicologo forense. Per l’uomo si affaccia un periodo da incubo poiché si trova ad affrontare un sadico serial killer che dissemina la città di cadaveri. Mentre Alex e il suo collega John Sampson (Isaiah Mustafa) si mettono sulle tracce dell'assassino, ecco riaffiorare una preoccupante minaccia dal passato del protagonista e che sembra portare a rendere nulli tutti i suoi sforzi di tenere insieme la propria famiglia, in lutto, la sua professione e l’intera esistenza. Disponibile a partire dal 14 novembre 2024. In totale saranno 8 gli episodi che compongono questa prima stagione di “Alex Cross”.

Cruel Intentions

C’è curiosità e anche qualche timore nell’attesa di poter vedere la serie tv “Cruel Intentions”. Difficile reggere il paragone con il film uscito nel 1999 e ancora oggi vero e proprio cult, interpretato da Ryan Phillippe e Sarah Michelle Gellar. Le intenzioni di riportare, in chiave serial, la storia potrebbe funzionare se dosata in maniera coerente con le atmosfere della pellicola originale. Il trailer strizza l’occhio al film con diversi riferimenti: la croce di Kathryn, l'auto nera guidata da Sebastian e, soprattutto, la cover di Bitter Sweet Symphony dei The Verve.

La serie, ambientata in un college di Washington D.C. tra studenti ricchi e privilegiati, racconta la storia di due fratellastri manipolatori che sono pronti a fare qualsiasi cosa per mantenere il loro status sociale. Protagonisti sono Sarah Catherine Hook, Zac Burgess e Savannah Lee Smith.

Il piano per un adattamento televisivo del film è iniziato nel 1999 alla Fox con una serie prequel che è stata poi riadattata come pellicola direttamente a noleggio/vendita del 2000 e intitolata “Cruel Intentions 2” dopo la sua cancellazione per problemi creativi. Nel 2015, la NBC diede vita a un episodio pilota televisivo per una continuazione della trama del film che includeva anche il ritorno di Sarah Michelle Gellar nel progetto ma, purtroppo, in seguito, rinunciò al progetto. Poi l’annuncio ufficiale della serie tv, le cui riprese si sono svolte a Toronto e sono iniziate a giugno 2023. La serie sbarca il 21 novembre.

Cada Minuto Cuenta

La storia ha inizio il 19 settembre 1985 a Città del Messico. Quello che sembrava essere iniziato come un normale e tranquillo giovedì si è invece trasformato in una delle più grandi catastrofi del paese, Infatti, a poche ore dall’inizio della giornata, alle 7:19 precise del mattino, un terremoto di magnitudo 8,1 ha scosso la città più grande della nazione. Dopo questo avvenimento, decine di edifici sono crollati, le strade e i viali sono stati sommersi da detriti e da centinaia di persone ferite. E, in questo dramma inaspettato, il governo si è ritrovato bloccato e incapace di gestire l’emergenza, di fronte a un disastro che ha colpito alla vigilia della Coppa del Mondo. Cada Minuto Cuenta racconta intimamente le persone che hanno vissuto la tragedia, in prima persona, ma soprattutto narra la storia di come persone comuni siano diventate improvvisamente eroi ed eroine, tentando di tenere a bada la catastrofe inaspettata e facendo sì che ogni minuto contasse nei loro sforzi di salvataggio. Sarà disponibile dall’8 novembre 2024.

I cartoni animati: “L’uomo Tigre” e “One Piece"

Tra le altre novità e aggiunte nel catalogo di Prime Video, in queste settimane, vi segnaliamo anche la terza stagione de “L’uomo tigre”. Negli episodi disponibili dal 15 novembre, si parte da La Tana delle Tigri, in apparenza un centro di allenamento per il wrestling professionale ma in realtà un'organizzazione criminale dai piani ambiziosi. Un giovane orfano si ritrova immischiato nella trappola e diventa un mercenario sui ring di tutto il mondo. Dopo diversi anni il giovane decide di ribellarsi e affronta i sicari della Tana delle Tigri in una serie di incontri. La posta in gioco è la sua vita stessa.

Il 20 novembre arriveranno anche la stagione 2 e 3 di “One Piece”: Monkey. D. Luffy si rifiuta di permettere a chiunque o a qualsiasi cosa di ostacolare la sua ricerca per diventare il re di tutti i pirati e non ha intenzione di arrendersi finché non avrà conquistato il più grande tesoro sulla Terra, il leggendario One Piece.

Ultimi giorni per “Un medico in famiglia”

Infine, se state seguendo (o rivedendo) le storiche puntate delle dieci stagioni di “Un medico in famiglia”. Il prossimo 21 novembre, infatti, scadranno i diritti e gli episodi non saranno più disponibili su Prime Video. Mancano pochi giorni prima di riuscire ad arrivare all’epilogo (anche se quello sognato dai fan deve ancora essere girato) della famiglia Martini e di Nonno Libero.