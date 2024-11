Film e serie tv su Paramount+ a novembre 2024

Novità tra serie tv e film nel mondo di Paramount+. La piattaforma streaming assicura al proprio pubblico di abbonati una vasta gamma di titoli per accontentare i diversi gusti dello spettatore. Ecco quali titoli sbarcheranno nelle prossime settimane.

Vita da Carlo 3

Continua, con il terzo capitolo, la serie con protagonista Carlo Verdone. In questi episodi in arrivo, all’attore viene proposta la conduzione del Festival di Sanremo. Del resto è reale e nota a tutti la vasta cultura musicale di Verdone e appare così la persona ideale per dare vita a una kermesse all’insegna della competenza e dello spettacolo. Così, si ritrova tentato dalla possibilità di unire musica e cinema, le due più grandi passioni che da sempre lo accompagnano. In quell’assurda ipotesi c’è qualcosa che, nel profondo, lo alletta. La musica, insieme al cinema, è da sempre la sua più grande passione e, dentro di sé, Carlo nutre la convinzione di poter allestire un Festival indimenticabile. Numerosi i volti noti del cast di questa terza stagione: Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, Stefano Ambrogi, Antonio Bannò, Filippo Contri, Maria Paiato. A loro si aggiungono Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Zucchero, Nino D’Angelo e Gianni Morandi. Dal 16 novembre 2024.

Amici per caso

La commedia italiana, in catalogo dal prossimo 8 novembre, vede al centro della storia Pietro, un ragazzo tifoso della Roma che viene lasciato dalla sua fidanza storica Lolly, stanca di sentirsi in secondo piano rispetto al calcio e agli amici. Intanto Omero, un ragazzo gay, serio ed elegante, si ritrova single dopo che il fidanzato ha deciso di chiudere per via di una sua reazione impacciata durante la sua richiesta di sposarlo. E così i due, per un divertente equivoco, si ritrovano a vivere insieme. Una pellicola che punta al divertimento e alla tipica commedia degli equivoci, per una serata leggera.

Landman, stagione 1

Novità assoluta in arrivo il 18 novembre. La vicenda è ambientata nelle proverbiali "boom town" del Texas occidentale e narra la ricerca di fortuna nel mondo delle piattaforme petrolifere. La serie tv si basa sul famoso podcast in 11 puntate "Boomtown" ed è un racconto di piani alti e bassi, tra manovali e miliardari che alimentano un fenomeno così grande da cambiare clima economia e geopolitica. Protagonisti Billy Bob Thornton e Ali Larter.

Larger Than Life: l’ascesa delle boyband

I nostalgici della musica anni Novanta non potranno perdersi questo documentario cje segue la storia e l’evoluzione delle boy band, uno dei movimenti musicali più duraturi della cultura pop, partendo dai Beatles e arrivando fino al K-pop di oggi, con approfondimenti sui gruppi iconici degli anni ’90 e 2000. I gruppi citati e al centro del racconto saranno i Beatles, i Jackson 5, New Edition, *NSYNC, New Kids on the Block e Backstreet Boys, fino ai SEVENTEEN. Tutti sono accomunati da un elemento chiave: hanno definito un’epoca. Disponibile dal 13 novembre 2024.

Infine vi segnaliamo l’arrivo, nel catalogo di Paramount+, di tutte le stagioni della serie “Ray Donovan”. A partire dal 1 novembre saranno disponibili le prima 4 stagioni mentre dall’8 novembre si chiude con le ultime, dalla 5 alla 8.