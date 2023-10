Ascolti tv 5 ottobre, Grande Fratello a picco: cosa non funziona. ‘Blanca 2’ vince la serata

Tutto come previsto e ampiamente prevedibile dal punto di vista degli ascolti tv di giovedì 5 ottobre. Il prime time ha la propria regina che, come avviene spesso, è una fiction Rai. A stravincere la serata di giovedì 5 ottobre è stata la prima puntata di 'Blanca 2', seconda stagione della fortunata fiction con Maria Chiara Giannetta. Un risultato monstre del 23,21% di share e una media di 4 milioni e 41mila telespettatori per la fiction di Raiuno.

Deve, come ormai è consuetudine, arrendersi il Grande Fratello su Canale 5, che non arriva al 17% anche nell'ottava puntata: share del 16,64% e media di telespettatori pari a due milioni e 189mila.

Da notare come tanto 'Blanca 2' quanto il Grande Fratello riescano a migliorare i risultati dei programmi che li precedono: Affari Tuoi su Raiuno con il 21,98% e Striscial la notizia su Canale 5 con il 14,39%.

Nonostante il reality show condotto da Alfonso Signorini le abbia provate tutte – vedi trasferire parte di contenuti oltre le nomination dopo la mezzanotte per fare in modo di aumentare lo share rispetto ai concorrenti, che non vanno oltre quell’orario -, il programma non funziona.

Ma perché questa edizione del Grande Fratello arranca così tanto? Le motivazioni sono molteplici, prima fra tutte l’assenza di idee. La scelta del cast – come ha sottolineato lo stesso Alfonso Signorini con il suo “Non c’è materiale, datemi una mano” invocato nei confronti degli inquilini della Casa – è stata disastrosa. Basti pensare che nella serata di ieri, giovedì 5 ottobre, oltre un’ora è stata dedicata alle critiche di tutti gli inquilini nei confronti di Beatrice Luzzi e alle sue risposte. Critiche sempre uguali e risposte inevitabilmente identiche. Un cast senza mordente, ma anche un cast