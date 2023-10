Chi è Maria Chiara Giannetta, protagonista di ‘Blanca 2’

Giovedì 5 ottobre, su Rai 1, esordirà la seconda stagione di ‘Blanca’, serie poliziesca di grande successo liberamente tratta dall'omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. ‘Blanca 2’, che vede il ritorno di Maria Chiara Giannetta nel ruolo principale, narra il percorso di una giovane donna non vedente che fin da bambina ha sognato di entrare in polizia.

‘Blanca 2’

Nel corso della prima stagione, Blanca Ferrando, che ha perso la vista a 12 anni in seguito a un tragico incidente, è diventata consulente della Polizia genovese. Nella nuova stagione, oltre alle sfide difficili sul lavoro, si troverà nuovamente coinvolta nelle indagini del commissariato San Teodoro, nel capoluogo ligure, correndo forti pericoli. Blanca porta un contributo unico alle indagini grazie alle sue abilità nel décodage, ovvero la capacità di analizzare suoni e rumori che sfuggono al primo ascolto. Con lei ci sarà sempre il cane guida Linneo, un bulldog americano che in realtà si chiama Fiona ed è una femmina. Accanto a Giannetta, altri protagonisti della serie sono Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon.

Origini

Maria Chiara Giannetta è una giovane attrice pugliese. È nata a Foggia nel 1992, festeggia il compleanno il 20 maggio. Viene da una famiglia numerosa: madre infermiera, padre informatico, quattro fratelli. Il suo percorso nella recitazione è cominciato presto. Quando era ancora una ragazzina, Giannetta si è cimentata con lezioni e laboratori teatrali. A 19 anni è entrata nel Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Nel 2014, ha ottenuto un ruolo in ‘Don Matteo 9’. Ha anche recitato nella miniserie ‘Baciato dal sole’ e ha avuto una parte ne ‘L’allieva’. Al cinema ha debuttato con ‘La ragazza del mondo’.

Successi televisivi

Nel 2017, Maria Chiara Giannetta ha interpretato Mariella Santorini in ‘Un passo dal cielo 4’ e Asia nella quarta e quinta stagione di ‘Che Dio ci aiuti’. Nel 2018, è tornata sul set di ‘Don Matteo’ nel ruolo del capitano dei Carabinieri Anna Olivieri. Più di recente, Maria Chiara Giannetta ha recitato accanto a Raoul Bova in ‘Buongiorno, mamma!’, fiction di Canale 5, e ha ottenuto il suo primo ruolo da protagonista in ‘Blanca’, interpretando il personaggio di Blanca nella omonima serie. Nel 2022 è stata co-conduttrice della quarta serata del Festival di Sanremo, scelta da Amadeus.

Vita privata

Riguardo alla sua vita privata, Maria Chiara Giannetta è un tipo riservato e discreto. Da quel che si sa l’attrice è legata da cinque anni al regista e sceneggiatore Davide Marengo. In passato sono circolate voci di una possibile storia tra lei e il collega Maurizio Lastrico, ma, stando a quanto hanno dichiarato i due, a legarli è solo una grande amicizia, tanto che Giannetta ha voluto accanto a sé, come formidabile spalla, proprio Lastrico sul palco dell’Ariston a Sanremo, dove i due si sono esibiti in un brillante dialogo tra innamorati tutto incentrato su titoli e versi di canzoni italiane famose.