I film in arrivo a ottobre 2024 su Netflix

Ottobre è iniziato e Netflix è pronto a condividere nuovi produzioni per i suoi abbonati, nel corso delle prossime settimane. Oltre alla serie tv, non mancano pellicole pronte ad arricchire il catalogo della piattaforma streaming. A seguire potete leggere i titoli più interessanti in arrivo, insieme alla rispettiva data di rilascio.

Il buco – Capitolo 2

Dal 4 ottobre 2024 sarà disponibile “Il buco – Capitolo 2”, seguito atteso della pellicola originale spagnola diventata un vero e proprio cult. La trama vede un misterioso leader pronto a imporre il proprio dominio nel Buco mentre un nuovo "inquilino" si ritrova coinvolto in una lotta contro questo metodo per combattere il brutale sistema di alimentazione. L’interrogativo chiave legato a questa pellicola è chiaro quanto provocatorio: “Quando mangiare dal piatto sbagliato diventa una condanna a morte, fino a che punto saresti disposto a spingerti per salvarti la vita?”. Dalle anteprime, la critica sembra promuovere il risultato, apprezzando i legami con il primo film e lo stile del racconto che si conserva fedele al primo capitolo, arrivato su Netflix nel marzo 2020. Ai tempi ottenne un ottimo riscontro da parte del pubblico abbonato superando i 56 milioni di streaming solamente nel primo mese.

Il ragazzo e l’airone

Si tratta di un film d'animazione del 2023 scritto, diretto e ideato da Hayao Miyazaki e prodotto dallo Studio Ghibli. IMahito Maki è un bambino, protagonista della pellicola, guidato da un airone parlante. Un giorno si imbattere e scopre, nella sua nuova casa, una torre abbandonata al cui interno esiste un mondo fantastico popolato da strane e misteriose creature. Uscì nelle sale giapponesi senza alcuna promozione particolare ma accompagnato solamente da un poster pubblicitario e un mistero assoluto sulla trama. Questa inusuale scelta – insieme al rinomato nome del regista – fu una mossa vincente e “Il ragazzo e l’airone” fu un successo assoluto al box office giapponese, raggiungendo la cifra di 300 milioni di dollari. Per un anime, un risultato straordinario. Nel 2024, a confermare ancora di più il grande riscontro, ottenne una nomination agli Oscar e trionfò nella categoria “Miglior film d’animazione”. La critica lo definì “un capolavoro, trionfo dell’animazione tradizionale”. Prima di arrivare su Netflix – dal 7 ottobre - venne distribuito nei cinema italiani dal 1 gennaio 2024.

Woman of the hour

C’è molta curiosità sul progetto in arrivo il 18 ottobre 2024 e tratto da una storia vera. Alla regia troviamo l'attrice candidata all'Oscar Anna Kendrick. Rappresenta il suo esordio in quel ruolo ma sarà anche la protagonista principale del film che porta sullo schermo la storia vera di una donna che fa la comparsa nel popolare show degli anni '70 "Il gioco degli appuntamenti" (simile al nostro storico “Il gioco delle coppie”) e sceglie uno scapolo che si rivela essere un serial killer. Nel cast troviamo anche Daniel Zovatto (Rodney Alcala), Nicolette Robinson (nei panni di Laura), Pete Holmes (Terry), Autumn Best (Amy), Jakle (nel ruolo di Sarah), Kathryn Gallagher (Charlie) e Tony Hale (interpreta Ed Berk). La vicenda verrà raccontata attraverso i punti di vista delle vittime e dei sopravvissuti della storia.