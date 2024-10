Il gelo su Meghan Markle, i protagonisti di ‘Suits’ la cancellano dai ricordi

Il legal drama ‘Suits’ è composto da 9 stagioni in tutto, trasmesse dal 2011 al 2019 e oggi disponibili su Netflix. Nelle prime 7, nel ruolo di Rachel Zane, c’era Meghan Markle, diventata, nel frattempo, duchessa di Sussex dopo le nozze con il principe Harry, nel maggio del 2018. È stato soprattutto in seguito al suo ingresso a corte e al matrimonio con il secondogenito di Carlo e Diana che Meghan ha dovuto interrompere il suo percorso di recitazione e non ha più potuto essere presente nella serie. A quanto pare, in ogni caso, oggi i suoi ex colleghi di set non hanno molto piacere a ricordarla.

Meghan esclusa

Di recente, negli Stati Uniti, sono state registrate alcune puntate del podcast ‘Sidebar’, dedicato alla storia e alle curiosità di ‘Suits’. Nel primo episodio, c’è stata solo una breve menzione alla Markle, citata solo in qualità di co-protagonista. Patrick J. Adams, interprete di Mike Ross, ha condiviso i nomi degli attori con cui amava lavorare sul set a Toronto, ma Meghan non è stata inclusa nell’elenco. Adams, infatti, ha raccontato quanto si fosse divertito dietro le quinte con colleghi come Sarah Rafferty, che interpretava Donna Paulsen, e altri membri del cast. Adams, inoltre, ha parlato con affetto delle scene condivise con Vanessa Ray (Jenny) e Tom Lipinski (Trevor), sottolineando il legame speciale che si era creato tra loro. Rafferty ha aggiunto che tra questi attori c'era una sintonia particolare. Non è stato fatto alcun riferimento, invece, a Meghan o all’amica della duchessa sul set, Abigail Spencer.

Zero contatti

E dire che Adams era stato uno degli invitati al royal wedding di Harry e Meghan nel 2018 e, in passato, aveva difeso la Markle dalle accuse di bullismo a Palazzo e sul lavoro, in generale, definendola al contrario una persona “entusiasta, gentile e collaborativa”.

L’attore, però, da tempo non sente più la collega, come ha dichiarato lui stesso. Anche Gabriel Macht, che interpretava Harvey Specter, ha confermato di non essere in contatto con la duchessa. Durante un evento a Los Angeles pure Gina Torres, l’interprete di Jessica Pearson in ‘Suits’, ha rivelato a sua volta che nessuno del cast della serie tv possiede il numero di Meghan. Sebbene fonti vicine ai duchi di Sussex abbiano riferito che la duchessa era stata invitata alla reunion del cast, sembra che non abbia potuto partecipare a causa di altri impegni. Insomma, sembra che la distanza tra le due parti sia sempre più ampia.