Le serie tv in arrivo a ottobre 2024 su Netflix

Titoli inediti e nuove stagioni, prodotti italiani e internazionali. Questo è il menu di Netflix anche per il mese di ottobre 2024. La piattaforma streaming distribuirà nuove produzioni e sequel attesi dagli abbonati. A seguire potete trovare una guida con tutte le novità e le relative date di uscita.

Heartstopper 3

Il 3 ottobre 2024 sarà disponibile l’attesa terza stagione della serie tv ispirata alla graphic novel di Alice Oseman. Cosa aspettarsi dai nuovi episodi? Le indiscrezioni hanno svelato la direzione che prenderà la trama. Charlie ha intenzione di dichiararsi a Nick. Ma proprio lui, a sua volta, ha qualcosa di importante da rivelargli. Le vacanze estive sono terminate e, all’orizzonte, c’è il nuovo anno scolastico, pronto a mettere nuovamente alle prove gli studenti, tra ansie, sfida e gioie sperate. Non mancano relazioni complicate e nascenti, feste e divertimenti, con lo sguardo, però, rivolto verso il futuro, inclusa l’università da scegliere per proseguire il proprio percorso scolastico. Perché la vita non sempre va come previsto...

Inganno

Pappi Corsicato è alla regia della miniserie thriller in arrivo il 9 ottobre 2024. I due protagonisti principali sono Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti (volto noto per i fan di Grey’s Anatomy). “Inganno” ruota intorno al mistero, ai tabù da spezzare e a quanto l’amore possa essere incompreso e incomprensibile. Al centro della trama la storia di una relazione che scombina i rapporti e gli equilibri familiari. Gabriella (interpretata da Monica Guerritore) è la proprietaria 60enne di un lussuoso hotel in Costiera Amalfitana. I suoi tre figli ormai sono grandi e, improvvisamente, la donna incontra Elia (Giacomo Gianniotti), affascinante, vitale, libero e con la stessa età del suo figlio maggiore. Nonostante una iniziale diffidenza, la passione ha il sopravvento e Gabriella sembra disposta a tutto pur di non perdere il legame con l’uomo, dalla considerazione dei figli al suo stesso status sociale ed economico...

Avvocato di difesa 3

Terzo capitolo della serie tv, composta da 10 episodi. Sarà basata s ul quinto libro della serie “The Lincoln Lawyer” di Michael Connelly, intitolato ‘Gli dei della colpa’. Tornano le avventure dell’amato avvocato Mickey Haller dopo il finale della seconda stagione che poteva essere conclusivo ma anche aperto ad altre storie. E così è stato. Arriva su Netflix il 17 ottobre 2024.

Outer Banks 4

In seguito a quanto raccontato precedentemente e al salto nel futuro affrontato negli ultimi episodi, la quarta stagione riporta il pubblico indietro ai momenti prima che Wes Genrette proponesse ai Pogue di trovare il tesoro di Barbanera. Inizialmente i Pogue tornano alle Outer Banks con l’intenzione di seguire una vita semplice e comune. Ma, dopo aver costruito un nuovo rifugio, sorgono alcune difficoltà economiche. E così John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope e Cleo ad accettare la proposta di Wes e partire per una nuova avventura in cerca di altro denaro. Dal 10 ottobre su Netflix.

La legge di Lidia Poet 2

Bisognerà attendere il 30 ottobre 2024 per poter seguire le nuove avventure della protagonista, impegnata – nei nuovi episodi – a cambiare la leggere permettere alle donne di essere avvocate e di impegnarsi nei processi e nelle difese come era previsto per gli uomini. A vestire i panni di Linda Poet in questa produzione italiana è Matilda De Angelis.