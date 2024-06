Ucraina, passo indietro di Iraq e Giordania: ritirata la firma al documento del summit per la pace in Svizzera

Roma, 17 giugno 2024 – Sono saliti a 14 i Paesi che non hanno sottoscritto il comunicato congiunto emesso dopo il summit per la pace in Ucraina ospitato dalla Svizzera. Iraq e Giordania hanno ritirato la firma, aggiungendosi quindi a Brasile (che ha mandato solo un osservatore), India, Sud Africa, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Armenia, Bahrein, Indonesia, Libia, Messico e Tailandia. I Brics e il Sud del mondo assumono una posizione attendista nei confronti della Russia, che non ha ricevuto un invito al summit e che comunque non vi avrebbe preso parte. La Cina ha preferito non inviare nessuno, secondo il presidente ucraino Zelensky a causa delle manovre di Mosca.

Alla fine, dunque, sono stati 77 su 91 partecipanti a siglare il documento che ribadisce la necessità di difendere i principi di "sovranità, indipendenza e integrità territoriale" e mettendo nero su bianco che "il dialogo tra tutte le parti è necessario per porre fine alla guerra". Tra i firmatari tutti membri dell'Ue, comprese Ungheria e Slovacchia.

Il presidente Volodymyr Zelensky al termine dei lavori del summit per la pace in Svizzera (Ansa)

