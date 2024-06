Ucraina, in arrivo il Frankenstein: il carro armato tedesco che intercetta e distrugge missili e sciami di droni

Roma, 17 giugno 2024 - Un carro armato in grado di abbattere missili e droni prodotto apposta per l'Ucraina. Si tratta del nuovo modello costruito dalla società tedesca produttrice di armi Rheinmetall che verrà fornito a Kiev il prima possibile, lo riferisce The Telegraph.

Il Frankenstein

Il Frankenstein risponde proprio alle esigenze dell'esercito ucraino che più volte hanno sistemi d'arma in grado di affrontare minacce a corto raggio come i droni kamikaze e il fuoco di artiglieria russo.

Base Leopard 1

La Rheinmetall ha creato quindi Frankenstein, un carro armato costruito sulla base di un vecchio Leopard 1 che sul telaio avrà installato il sistema antiaereo super avanzato Skyranger, studiato apposta per contrastare le minacce a corto raggio della prima linea. Bjorn Bernhard, capo dei sistemi terrestri della Rheinmetall, intervistato da Bild ha spiergato: "Ci sono ancora molti carri armati Leopard 1 sul cui telaio potremmo montare la torretta Skyranger con il cannone automatico calibro 35 mm".

Sistema Skyranger

Il nuovo sistema Skyranger può contare su sofisticati sensori con visione a 360 gradi, per poter intercettare sciami di droni. Inoltre la Rheinmetall da tempo ha aperto una fabrica top secret nell'Ucraina occidentale dove riparare i tank tedeschi danneggiati al fronte come i veicoli corazzati Marder e i Leopard 1 e in futuro i Leopard 2 in modo da poterli inviare subito in prima linea.

Cannone Revolver Oerlikon da 35 mm

La strana torretta porta un cannone Revolver Oerlikon da 35 mm in grado di sparare con elevata cadenza e precisione grazie ai sensori Skyranger e ai radar moderni che forniscono rilevamento, tracciamento e fuoco automatico al bersaglio.

Un esempio del Skyranger più cannone Oerlikon da 35 mm