Intelligence russa: "Gli Usa sostituiranno Zelensky con un politico ucraino in grado di negoziare"

Secondo il Servizio estero dell'intelligence russa (Svr) Washington sostituirà il presidente ucraino Vladimir Zelensky con uno dei politici di Kiev ritenuti in grado di negoziare con Mosca una risoluzione del conflitto. "Avendo Zelensky esaurito la sua 'utilità' e rendendosi conto dell'inutilità delle speranze per una 'sconfitta strategica della Russia', la Casa Bianca, senza esitazione, lo getterà nella pattumiera della storia e lo sostituirà con uno dei politici ucraini accettabili per negoziare con Mosca su una soluzione pacifica del conflitto". Secondo gli 007 si Mosca il candidato numero uno per gli americani sarebbe l'ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny.