Putin sostituisce 4 viceministri alla Difesa. E punta (anche) sulla biscugina: chi è Anna Tsivileva

Roma, 17 giugno 2024 – Vladimir Putin pesca dal suo albero genealogico per i ruoli chiavi del suo Governo che cambiano ancora una volta. Lo zar ha rimosso 4 dei suoi viceministri alla Difesa già sostituiti con i nuovi. Lasciano Ruslan, Talikov, Nikolai Pankov, Tatyana Shevtsova e Pavel Popov. Tra i viceministri freschi di nomina ci sono, invece, la miliardaria Anna Tsivileva, biscugina dello zar, Oleg Savelyev, Pavel Fradkov e Leonid Gornin. Ma chi è Anna? Vediamolo insieme.

Chi è Anna Tsivileva

Anna Tsivileva, 52 anni, è la nuova viceministro alla Difesa della Federazione russa. Suo marito è Sergei Tsivilev, ministro dell'Energia della Federazione Russa dallo scorso maggio ed ex governatore della Regione di Kemerovo.

Ma è ‘Putina’ (nome da nubile) la star della coppia. Anna, infatti, è la cugina di secondo grado del presidente russo e tiene le redini dell’azienda carbonifera Kolmar, un vero e proprio impero. Nell'agosto del 2022, la società carbonifera di Tsivileva si è trasferita dalla Svizzera a Dubai per evitare le sanzioni occidentali sul carbone russo. La sua famiglia, inoltre, possiede anche un'attività turistica nella località sciistica di Sheregesh, di proprietà del figlio della Tsivileva nato dal suo primo matrimonio.

L’impegno nella guerra in Ucraina

Tsivileva ha anche un ruolo importante nella guerra in Ucraina. Infatti è lei a dirigere il fondo per il sostegno dei militari al fronte in Ucraina, i cosiddetti Difensori della Patria, creato su indicazione di Putin. Nel dicembre 2023, durante una diretta, il presidente russo ha pubblicamente elogiato la biscugina, affermando che i cittadini avevano donato più di 10 miliardi di rubli al fondo per le esigenze militari.