Berlino, mega operazione di polizia contro il gruppo di estrema destra “Regno di Germania”, arrestati 4 leader

Roma, 13 maggio 2025 - Giro di vite in Germania contro l'organizzazione estremista di destra "Regno di Germania", il gruppo è stato messo al bando e i quattro leader sono stati arrestati, tre sono i membri fondatori. La stampa tedesca racconta di una gigantesca operazione di polizia con centinaia di agenti delle forze di sicurezza sguinzagliati in sette regioni per perquisire le varie proprietà dell'associazione e le abitazioni dei suoi membri più importanti.

La "Konigreich Deutschland", che conta conta circa 6.000 sostenitori che "negano l'esistenza della Repubblica Federale di Germania e ne rifiutano l'ordinamento giuridico", precisano le autorità, è accusata di "attaccare l'ordine liberale democratico".

Per il ministero dell'Interno il gruppo aveva "obiettivi e attività contrari alla legislazione penale e contro l'ordine costituzionale e l'idea di comprensione tra i popoli". Il ministero ha anche chiarito che il bando vale anche per "le tante organizzazioni affiliate a questa associazione".

Il Regno di Germania negli ultimi dieci anni ha creato "strutture e istituzioni pseudo-statali", un sistema bancario e assicurativo, un ufficio di registrazione con documenti di identità fittizi e una propria moneta.

Il "Konigreich Deutschland" fa parte del movimento cospirativo tedesco dei "Reichsburger" ("cittadini del Reich"), che rifiutano la moderna Repubblica tedesca vogliono un ritorno al Reich tedesco prima della prima guerra mondiale, sotto forma di monarchia. E non sono i soli, infatti diversi gruppi simpatizzanti hanno fatto nascere dei propri mini-stati, fa sapere il servizio di intelligence interno tedesco, dando vita a movimento che contava circa 23.000 membri nel 2022.