La mia reazione a catena?. Viva Insegno

di Pupo

Sono contento che Reazione a catena condotta da Pino Insegno stia ottenendo gli stessi consensi delle precedenti edizioni. La campagna diffamatoria intrapresa contro di lui da alcuni giornalisti e politici è velleitaria e incomprensibile. Non sono amico intimo di Pino Insegno e non lo considero nemmeno il massimo della simpatia ma questo genere di attacchi strumentali suscitano sempre in me l’effetto contrario e così, adesso, mi sta molto più simpatico e faccio il tifo per lui. Perché, ripeto, che alcuni Media o una certa parte politica lo “usi” come facile bersaglio politico, è ingiusto, vergognoso e insopportabile. E perciò... Forza Pino!!!