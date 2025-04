Veronica Bocelli canta le Winx

Inizia il conto alla rovescia per l’arrivo del nuovissimo capitolo di Winx Club, la serie che ha portato Rainbow al successo mondiale: il reboot della saga uscirà su Rai Kids da settembre e da ottobre su Netflix in tutto il mondo, e mese dopo mese Rainbow sta svelando al pubblico nuovi dettagli. Sarà Virginia Bocelli, giovanissima stella nascente del mondo della musica e del cinema, ad aprire le danze di questo reboot, che celebra il 21° anniversario del classico Made in Italy. La dolce e melodiosa voce della figlia tredicenne del tenore Andrea Bocelli canterà Forever Winx, la canzone inedita che accompagnerà le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club; il brano uscirà il 2 maggio su tutte le piattaforme digitali.