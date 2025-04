Oscar alla migliore controfigura. L’Academy premia gli stuntmen

Proprio mentre Netflix ha annunciato che è in lavorazione il sequel di C’era una volta a... Hollywood, con la sceneggiatura di Tarantino e David Fincher alla regia, e che il film avrà come protagonista Cliff Booth, lo stuntman/assassino interpretato da Brad Pitt ecco che, dopo decenni di pressione, gli stunt saranno riconosciuti agli Oscar con una categoria tutta per loro. L’Academy of Motion Pictures ha annunciato l’istituzione di un nuovo premio dedicato al coordinamento delle acrobazie cinematografiche effettuate dalle controfigure degli attori. L’Oscar sarà attribuito nel 2028 per i film usciti nel 2027 in occasione del centesimo anniversario degli Academy Awards. "Dagli albori del cinema il coordinamento degli stunt è stato una parte integrale della realizzazione dei film", hanno detto il Ceo dell’Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang: "Siamo orgogliosi di premiare le innovazioni in questo campo da parte di artisti tecnici e creativi".

Motore dell’iniziativa è stato il regista e produttore David Leitch (The Fall Guy, Bullet Train, Deadpool 2), lui stesso uno stuntman prima di dedicarsi alla regia. In una dichiarazione davanti al Board dei governatori che ha dato luce verde, Leitch ha osservato che gli stunt "sono essenziali in ogni genere di film e hanno le radici nell’opera di pionieri come Buster Keaton, Harold Lloyd e Charlie Chaplin per arrivare ai giorni nostri con il lavoro ispiratore di designer, coordinatori, coreografi e attori". Oltre cento professionisti degli stunt sono membri di vari rami dell’Academy.

L’ultima nuova categoria di Oscar istituita di recente è stata quella nel 2024 per il miglior casting che verrà assegnata l’anno prossimo per i film usciti nel 2025.