Le anticipazioni di Blanca 2, stasera la terza puntata: misterioso omicidio allo Stadio Ferraris

Omicidio e intrighi sentimentali sono gli ingredienti della terza puntata di ‘Blanca 2’ in onda questa sera nella prima serata di Rai1. Dopo il trionfo delle prime due puntate della nuova stagione della fiction con Maria Chiara Giannetta – ‘Sotto attacco’ del 5 ottobre e ‘Il ladro di cani’ di giovedì scorso – la protagonista è alle prese con una morte misteriosa allo stadio di Genova e il ritorno di Polibomber con nuove minacce sui poliziotti. Ecco trama e anticipazioni dell’episodio di questa sera, giovedì 19 ottobre (alle 21.30) su Rai1.

Si intitola ‘Angolo cieco’ il terzo appuntamento con Blanca, la giovane non vedente esperta di tracce audio che lavora, ormai stabilmente da questa seconda stagione, come consulente della polizia genovese. Blanca lavora a un caso di omicidio avvenuto allo stadio Ferraris e, mentre è impegnata alle indagini, l'amica Stella arriva a Genova per presentarle il suo nuovo fidanzato.

Ma anche il cuore rivendica attenzioni. Sul fronte sentimentale, per la protagonista non mancano le schermaglie amorose con Liguori (Giuseppe Zeno). L’ispettore inizia a frequentare Veronica Alberici (Chiara Baschetti), un'amica d'infanzia diventata ormai una bella e affascinante avvocata. Intanto Blanca si avvicina sempre di più a Sebastiano (Pierpaolo Spollon).

Lucia (Sara Ciocca) ha sempre più bisogno della sua amica, ormai diventata il suo punto di riferimento nella vita. Ma al Commissariato San Teodoro sale la tensione: il bombarolo Polibomber (Stefano Dionisi) è tornato con nuove minacce.

Il primo episodio è iniziato con la minaccia di Polibomber, nickname criminale di Raffaele Randi, l’attentatore seriale che semina il panico a Genova facendo esplodere bombe nei punti nevralgici della città, tra cui il commissariato San Teodoro.

Nella seconda serata, Blanca e l’ispettore Michele Liguori sono stati impegnati su un caso di combattimenti clandestini tra cani. Nella vita dei due protagonisti, spuntano due personaggi ‘scomodi’, ma che forse alla fine li faranno avvicinare l’una all’altra: Sebastiano Russo, che scatena la gelosia di Michele, e l’amica di infanzia dell’ispettore, Veronica Alberici.

La trama di Blanca – la serie prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon – è liberamente ispirata ai romanzi della scrittrice Patrizia Rinaldi. La seconda stagione è composta da sei episodi. La terza puntata di giovedì 19 ottobre è trasmesso in prima visione su Ra1, alle 21.30.

La serie va in onda anche su Rai Italia (Sky canale 804) – sui canali Nord America, Sud America e Africa – in prima serata con orari variabili a seconda del fuso orario locale – e su RaiPlay, dove è possibile rivedere anche la prima stagione e le puntate precedenti della seconda stagione.

