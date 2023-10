Chi è Giuseppe Zeno, l’ispettore Liguori di ‘Blanca 2’

Giuseppe Zeno è un attore molto noto anche sul fronte delle fiction. Dal 5 ottobre, in prima serata su Rai 1, lo rivedremo in ‘Blanca 2’. Nel crime drama Zeno interpreta il personaggio di Michele Liguori, ispettore di polizia. Nato da genitori di estrazione nobiliare decaduta e da una madre avvocatessa senza scrupoli, Liguori ha alle spalle un passato tormentato ed è animato da un profondo senso di giustizia che lo guida nel suo lavoro, in cui si butta anima e corpo. Si impegna meno sul fronte sentimentale, dove evita relazioni stabili e coinvolgimenti sentimentali. Ma con Blanca Ferrando (Maria Chiara Giannetta) le cose sembrano andare diversamente. La giovane, ipovedente, scelta come consulente nel commissariato dove lavora Liguori, alla fine della prima stagione ha fatto breccia nel cuore del protagonista a cui Zeno presta il volto.

Origini e formazione

Giuseppe Zeno, classe 1976, è di Napoli. Festeggia il compleanno l’8 maggio 1976. Cresciuto tra la Campania e la Calabria, si è diplomato presso un istituto tecnico nautico e successivamente ha studiato recitazione. Dopo alcuni ruoli minori, ha debuttato a teatro nel 1997 con ‘Le troiane’ di Euripide, partecipando successivamente a tournée teatrali anche in Argentina e in altri paesi del Sud America tra il 1998 e il 2000.

Serie tv

In Italia il suo primo ruolo televisivo di rilievo è stato quello di Alberto Fusaro in ‘Incantesimo 5’ e ‘Incantesimo 6’. È a partire da quella fortunata fiction che Zeno ha cominciato a essere popolare presso il pubblico del piccolo schermo. L’attore ha poi recitato in numerose serie di successo, tra cui ‘Un posto al sole’, ‘Gente di Mare’, ‘L'onore e il rispetto’, ‘Assunta Spinta’, ‘Graffio di tigre’, ‘Rossella’. Lo abbiamo ritrovato anche in ‘Squadra antimafia – Palermo oggi 3’. Tra il 2015 e il 2017, è stato il protagonista di ‘Il Paradiso delle Signore’, seguito da ruoli in ‘Scomparsa’ e ‘Tutto può succedere’. Ha anche lavorato nelle serie ‘Come un madre’ e ‘Mina Settembre’, in cui ha interpretato il ginecologo Domenico Gambardella, innamorato dell’assistente sociale Mina (Serena Rossi). Nel 2021, è stato tra i protagonisti di ‘Luce dei tuoi occhi’ e ‘Storia di una famiglia perbene’, oltre a essere tra i protagonisti della prima stagione di ‘Blanca’, accanto a Maria Chiara Giannetta e a Pierpaolo Spollon. Nel 2022 ha recitato nel film ‘Tutto per mio figlio’ con Tosca D’Aquino.

Vita privata

Dal 2015 Zeno è legato alla collega e modella Margareth Madè, siciliana, classe 1982 (presente nel cast del primo episodio della prima stagione di ‘Blanca’). I due si sono sposati il 20 agosto 2016 a Ortigia, in provincia di Siracusa. La coppia ha due figlie, Angelica, nata nel 2017 e Beatrice, arrivata nel 2020.