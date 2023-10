Blanca 2, stasera la seconda puntata: anticipazioni e cast. La trama: un ladro di cani si aggira per Genova

Combattimenti clandestini tra cani al centro della seconda puntata di ‘Blanca 2’, la crime fiction con Maria Chiara Giannetta in onda stasera, giovedì 12 ottobre, in prima serata su Rai1.

Dopo il successo di esordio della settimana scorsa – la fiction si è aggiudicata il prime time, totalizzando oltre 4 milioni di spettatori con il 23,2% di share – la seconda stagione sta per entrare nel vivo con nuovi colpi di scena nella serie ambientata a Genova.

Nella prima puntata abbiamo ritrovato Blanca Ferrando, interpretata dalla bravissima Maria Chiara Giannetta, e la sua fedele cagnetta Linneo, ma anche i colleghi del commissariato: Mauro Bacigalupo (Enzo Paci), ma soprattutto l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno), con il quale Blanca ha una tresca amorosa. Ma anche nuovi personaggi e uno scenario criminale inedito al centro della seconda stagione della fiction con Giuseppe Zeno e Paolo Spollon.

‘Il ladro di cani’ è il titolo del secondo dei sei espidi di Blanca 2. Il commissariato San Teodoro indaga su un giro di combattimenti clandestini tra cani. Blanca e l’ispettore Michele Liguori sono impegnati nelle nuove indagini per cercare di fermare i criminali spietati che mettono a rischio la vita degli animali per un giro di scommesse illegali.

Questioni personali spinose influiscono sulle indagini. Lucia Ottonello (Sara Ciocca) si sente tradita da Blanca e la rifiuta, mentre la vicinanza tra Sebastiano Russo (Pierpaolo Spollon) e la protagonista della serie scatena la gelosia di Liguori. Anche Blanca però diventa gelosa quando nella vita dell'ispettore ricompare Veronica Alberici (Chiara Baschetti), un'amica d'infanzia e oggi affascinante avvocata che lavora per sua madre, Livia.

Con il titolo ‘Sotto attacco’, il primo episodio ha anticipato il filo rosso della seconda stagione: l’indagine su un misterioso attentatore seriale, che semina il panico a Genova facendo esplodere delle bombe nei punti nevralgici della città, tra cui il commissariato San Teodoro. E Blanca fa di tutto per proteggere le persone che ha attorno in una folle corsa contro il tempo. Inizia così la la prima indagine della stagione e al centro c’è Polibomber, nickname criminale di Raffaele Randi (Stefano Dionisi).

Intanto Blanca è preoccupata per le condizioni di Lucia Ottonello (Sara Ciocca), perché la ragazzina vive da sola ormai da tre settimane dopo la partenza del padre e così decide di coinvolgere gli assistenti sociali. Sebastiano esce dal carcere. Intanto il bombarolo pensa alla prossima mossa.

Ecco gli interpreti e i personaggi principali della seconda stagione di Blanca:

Maria Chiara Giannetta è Blanca Ferrando

Giuseppe Zeno è Michele Liguori

Enzo Paci è Mauro Bacigalupo

Pierpaolo Spollon è Sebastiano Russo

Antonio Zavatteri è Alberto Repetto

Gualtiero Burzi è Nello Carità

Federica Cacciola è Stella Musso

Sara Ciocca è Lucia Ottonello

Ugo Dighero è Leone Ferrando

Michela Cescon è Elena / Nadia Repetto

Stefano Dionisi è Raffaele Randi / Polibomber

Chiara Baschetti è Veronica Alberici

Raffaele Esposito è Paolo Sivori

In attesa di vedere la serie tv su Netflix – i produttori sono stati contattati dalla piattaforma per acquistare le prime due stagioni, ormai diventate un successo in oltre 50 Paesi – ‘Blanca 2’ va in onda su Rai1 con sei puntate inedite da 100 minuti ciascuna, fino al 6 novembre. La seconda puntata va in onda stasera, giovedì 12 ottobre, alle 21.20. La prima stagione è sempre disponibile su RaiPlay, così come la prima puntata dal titolo ‘Sotto attacco’.