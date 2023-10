Blanca 2, stasera la quarta puntata. Spoiler: una ragazza non vedente è l’unica testimone di un omicidio

Caso riaperto, Blanca e Liguori sono di nuovo sulle tracce dell’attentatore seriale che sta seminando il panico a Genova. Il tempo stringe ed è una corsa contro il tempo per fermare Polibomber: nasce una task force guidata dal capo della Digos. Intanto Blanca segue le indagini di un omicidio la cui unica testimone è una ragazza non vedente, proprio come Blanca.

È il filo rosso della quarta puntata di Blanca 2, in onda questa sera alle 21.30 su Rai1. Ecco le anticipazioni e la trama di ‘Fumo negli occhi’, il nuovo episodio della seconda fortunata stagione con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, che vedremo in prima serata giovedì 26 ottobre.

‘Fumo negli occhi’ è il titolo del quarto episodio della fiction Blanca 2. Il caso dell’attentatore dinamitardo Polimber (Stefano Dionisi) è ufficialmente riaperto. Il commissariato San Teodoro è a un punto, così le indagini vengono affidate a un’unità di crisi creata apposta e guidata dal capo della Digos, Paolo Sivori (Raffaele Esposito).

Intanto Blanca segue anche un caso di omicidio la cui unica testimone è una ragazza non vedente. Ma la sua vita è sempre più incasinata. A casa la protagonista sembra vivere un momento di serenità, ma Sebastiano (Pierpaolo Spollon) torna a mettersi nei guai, mentre l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) si ritrova ad affrontare una questione personale molto delicata che potrebbe avvicinarlo di nuovo a Blanca. Al suo fianco, c’è sempre Linneo.

Genova è messa sotto scacco da un attentatore dinamitardo: Polibomber, nickname criminale di Raffaele Randi. Bombe es paura seminano il panico, ma al centro del mirino del malvivente sembra esserci il commissariato San Teodoro.

Blanca e l’ispettore Michele Liguori indagano prima su un caso di combattimenti clandestini tra cani e poi su un misterioso omicidio allo Stadio Ferraris.

Nella vita dei due protagonisti, intanto, spuntano due personaggi ‘scomodi’, ma che forse alla fine li faranno avvicinare l’una all’altra: Sebastiano Russo, che scatena la gelosia di Michele, e l’amica di infanzia dell’ispettore, l’affascinante Veronica Alberici. A Genova arriva anche Stella, l’amica di Blanca intenzionata a presentarle il suo nuovo fidanzato.

La nuova avvincente stagione di Blanca è composta da sei puntate: il gran finale è previsto per giovedì 9 novembre 2023. ‘La bomba’ è il titolo dell’ultima puntata che promette colpi di scena nei sentimenti dei due protagonisti. Ecco i titoli e le date della prima visione di tutti gli episodi di Blanca 2:

Prima puntata: Sotto attacco – 5 ottobre 2023 Seconda puntata: Il ladro di cani – 12 ottobre 2023

Terza puntata: Angolo cieco – 19 ottobre 2023

Quarta puntata: Fumo negli occhi – 26 ottobre 2023

Quinta puntata: Il cacciatore di bambini – 2 novembre 2023

Sesta puntata: La bomba – 9 novembre 2023

La quarta puntata di giovedì 26 ottobre va in onda in prima visione su Ra1, alle 21.30. ‘Fumo negli occhi’ è il titolo dell’episodio che i tanti fan della serie potranno vedere anche in streaming su Raiplay, dove è possibile rivedere anche la prima stagione e le puntate precedenti della seconda stagione.

Buone notizie anche per gli appassionati della fiction che vivono all’estero: la quarta puntata è trasmessa anche su Rai Italia (Sky canale 804) – sui canali Nord America, Sud America e Africa – in prima serata con orari variabili a seconda del fuso orario locale. La fiction è liberamente ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi.

Ecco gli interpreti e i personaggi principali della seconda stagione di Blanca:

Maria Chiara Giannetta : Blanca Ferrando

: Blanca Ferrando Giuseppe Zeno : Michele Liguori

: Michele Liguori Enzo Paci : Mauro Bacigalupo

: Mauro Bacigalupo Pierpaolo Spollon : Sebastiano Russo

: Sebastiano Russo Antonio Zavatteri : Alberto Repetto

: Alberto Repetto Gualtiero Burzi : Nello Carità

: Nello Carità Federica Cacciola : Stella Musso

: Stella Musso Sara Ciocca : Lucia Ottonello

: Lucia Ottonello Ugo Dighero : Leone Ferrando

: Leone Ferrando Michela Cescon : Elena / Nadia Repetto

: Elena / Nadia Repetto Stefano Dionisi : Raffaele Randi / Polibomber

: Raffaele Randi / Polibomber Chiara Baschetti : Veronica Alberici

: Veronica Alberici Raffaele Esposito: Paolo Sivori

