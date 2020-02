© Riproduzione riservata

Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend del 7-9 febbraio 2020. A seguire ci sono anche le uscite del 30 gennaio, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 23 (si possono ancora vedere, per esempio, l'italiano 'Figli' e il candidato all'Oscar '1917').Regia: Cathy Yan / Cast: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-BellDopo avere mollato Joker, Harley Quinn è costretta ad affrontare una serie di criminali e la difficoltà dell'essere single. Troverà un nuovo equilibrio, e originali occasioni per picchiare i maschi, grazie all'alleanza con un gruppo di altre donne. 'Birds of Prey' (sottotitolo: 'E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn') mescola scene d'azione, toni sopra le righe e un pizzico di femminismo: il mix funziona ed è stato accolto bene dalla critica, soprattutto grazie all'interpretazione di Margot Robbie, anche se la sceneggiatura è parsa un po' debole, soprattutto nel finale.Regia: Nicolas Pariser / Cast: Fabrice Luchini, Anais Demoustier, Nora HamzawiDopo trent'anni di vita politica, il sindaco di Lione ha perso energie e idee e questo preoccupa il suo entourage in vista delle prossime elezioni municipali. Per tentare di risolvere la situazione viene assunta una giovane laureata in discipline umanistiche, che effettivamente ridà slancio al sindaco, ma acquisisce in questo modo un potere malvisto. 'Alice e il sindaco' è una commedia che affronta in modo non banale il rapporto tra generazioni (vecchi contro giovani) e lo scontro fra la politica intesa come ideale e quella che necessita di mediazioni. In Francia l'accoglienza è stata positiva.Regia: Guido Lombardi / Cast: Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto ZazzaroDopo avere trascorso alcuni anni in prigione, un uomo va a trovare il figlio che non vede da tempo e se lo porta dietro per una gita in auto, ma in realtà intende utilizzarlo come copertura per fare il corriere di un carico di droga. 'Il ladro di giorni' è un film drammatico che intende ragionare sul concetto di redenzione e sul rapporto con la figura paterna: temi interessanti che vengono esaltati dalle interpretazioni di Scamarcio e Zazzaro, ma frustrati da una sceneggiatura che manca di misura, ritmo e plausibilità.Regia: Massimo Venier / Cast: Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo PorettiIn seguito a un errore, tre famiglie prenotano la medesima casa per le vacanze estive: la convivenza forzata inizia nel peggiore dei modi, a causa delle evidenti differenze fra i nuclei famigliari, ma porterà a inattese amicizie. 'Odio l'estate' è la commedia che segna il ritorno di forma per Aldo, Giovanni e Giacomo: la critica italiana l'ha salutata con recensioni positive.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Rupert Goold / Cast: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn WittrockNell'inverno del 1968 la star del cinema Judy Garland arriva a Londra per tenere una serie di concerti da tutto esaurito: è l'occasione per fare un bilancio della propria vita, delle soddisfazioni e delle cicatrici che ha lasciato. 'Judy' racconta una storia vera e ruota attorno alla presenza scenica di Renée Zellweger, che ha conquistato la nomination all'Oscar 2020: la critica l'ha elogiata, ma è rimasta meno convinta dalla regia.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Stephen Gaghan / Cast: Robert Downey Jr., Harry Collett, Antonio BanderasQuando la giovane regina d'Inghilterra si ammala, il dottor Dolittle accetta di partire all'avventurosa ricerca di una cura miracolosa: il fatto che sappia parlare con gli animali lo aiuta, i demoni del passato lo frenano. 'Dolittle' è un fantasy che intende rilanciare il franchise puntando sull'esotismo delle ambientazioni e sulla verve di Robert Downey Jr., ma che difetta di sostanza e fascino: per questo è stato recensito maluccio.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: William Eubank / Cast: Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica HenwickGrossi guai per un insediamento minerario sul fondo della Fossa delle Marianne: un violento terremoto minaccia di fare collassare l'intera struttura, mentre creature mostruose danno la caccia agli umani che la abitano. 'Underwater' è un thriller/horror piuttosto derivativo, ma che, mettendo fra parentesi le somiglianze con film precedenti, ha una sua tenuta ed efficacia.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Destin Daniel Cretton / Cast: Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie FoxxAlabama, anno 1989. Siamo in una cittadina del nordest italiano, dove una ricca famiglia borghese presenta al mondo una facciata perbene, quando invece nasconde meschinità e violenza, e altrettanto dicasi per le istituzioni religiose e sociali che la circondano. 'Villetta con ospiti' intende mettere in campo uno sguardo ironico e satirico, ma riducendo i propri protagonisti a macchiette stempera molto il racconto.