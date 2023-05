Charlène di Monaco, da campionessa di nuoto a principessa

Sembra tornata la pace tra Charlène e Alberto di Monaco. La coppia ha ripreso a mostrarsi insieme in pubblico già da un po’. Periodicamente sulla coppia circolano voci di crisi nera e divorzio. Ma anche di recente una dichiarazione ufficiale di Palazzo ha respinto certi rumors, su cui era tornata la rivista francese ‘Royauté’.

Cambio look

Di recente, poi, la principessa è apparsa con un cambiamento estetico inatteso. Charlène, infatti, ha tagliato ancora di più i capelli e li ha scuriti, passando dal biondo al castano scuro con sfumature mogano, un colore che mette in risalto la sua pelle di porcellana e gli occhi verdi. Biografia Charlène Wittstock, avendo sposato il principe Alberto II Grimaldi, è la principessa consorte di Monaco. Festeggia il compleanno il 25 gennaio: è nata nel 1978 nello Stato africano dello Zimbabwe. La famiglia si è trasferita in Sudafrica quando lei aveva 12 anni ed è lì che è cresciuta. Ha due fratelli minori, Gareth e Sean.

Nuoto

Fin da quando era piccola, Charlène di Monaco si è appassionata al nuoto e negli anni ’90 ha lasciato gli studi per dedicarsi agli allenamenti e alle gare. È arrivata quinta alle Olimpiadi di Sydney nel 2000 nella competizione 4×100 metri. Nello stesso anno la Wittstock ha vinto una medaglia d'oro nei 200 metri dorso in occasione di un meeting internazionale a Monaco intitolato ‘Mare Nostrum’. Nel 2002, a Manchester, ha ottenuto una medaglia d’argento.

L’incontro con Alberto

Gli inizi del Duemila hanno segnato anche il suo incontro con l’attuale marito, il principe Alberto II, conosciuto proprio in occasione di ‘Mare Nostrum’. All’epoca Alberto era a sua volta uno sportivo e aveva partecipato più volte alle gare invernali con la squadra monegasca di bob. In principio i due hanno tenuto segreta la relazione. La prima apparizione pubblica di Charlène è avvenuta poi nel 2006, in Italia, accanto al principe, in occasione delle Olimpiadi torinesi. L’anno successivo la Wittstock ha annunciato il suo ritiro dall’attività agonistica.

Figli illegittimi

Nel frattempo, nei primi anni Duemila, il principe Alberto ha dovuto affrontare altre questioni. Infatti, dopo una causa di paternità, e durante i primi tempi di frequentazione con Charlène, Alberto fu costretto ad ammettere di avere un figlio con un’altra donna, una hostess dell'Air France. Ha dunque riconosciuto Alexandre Grimaldi-Coste, nato dalla sua relazione con Nicole Coste. Nel 2005, una settimana dopo la morte del padre Ranieri, Alberto è salito al trono come regnante di Monaco. Un anno dopo ha riconosciuto un’altra figlia avuta in passato da una donna americana che aveva intentato una causa di paternità contro di lui nel 1992, Jazmin Grace Grimaldi, avuta da Tamara Rotolo.

Fidanzamento ufficiale

Dopo che nel 2006 la relazione tra Alberto e Charlène è diventata ufficiale, l’ex campionessa di nuoto ha cominciato ad accompagnare il principe a molti eventi mondani e istituzionali. I due hanno annunciato il loro fidanzamento il 23 giugno 2010. Secondo quanto è trapelato, Alberto avrebbe regalato a Charlène un diamante taglio pera e avrebbe chiamato in Sudafrica il padre della Wittstock, Michal, per chiedergli ufficialmente la mano della figlia.

Nozze

La coppia si è poi sposata a Monaco nell’estate 2011. Nei giorni precedenti al matrimonio sono circolate notizie secondo cui Charlène sarebbe stata sul punto di mollare tutto a un passo dall’altare e avrebbe tentato la fuga in Sudafrica più volte, invano. La causa scatenante sarebbero state alcune indiscrezioni su due nuovi figli illegittimi di Alberto e un test di paternità in arrivo per il principe. Ma poi tutto è stato messo a tacere e le nozze si sono svolte secondo il programma che era stato previsto. Il 30 giugno si è tenuto un concerto degli Eagles. Il 1° luglio ha avuto luogo una cerimonia civile nella Sala del Trono del Palazzo del Principe, per la quale Charlene ha indossato un abito Chanel color acquamarina. Poi c'è stata la cerimonia religiosa il 2 luglio 2011. Per l’occasione Charlène di Monaco ha indossato un abito Armani Privé con spalle scoperte e 40.000 cristalli Swarovski. Non è passato inosservato il pianto della Wittstock durante il rito religioso. Molti hanno pensato che fossero lacrime di rabbia e delusione dovute alle spiacevoli scoperte a ridosso del matrimonio, ma la Wittstock ha spiegato che si trattava di uno sfogo dettato dal nervosismo e dall’emotività come capita a molte spose.

La nascita dei gemelli

Il 30 maggio 2014, un comunicato stampa ufficiale di Palazzo Grimaldi ha annunciato che il Principe Alberto e Charlène di Monaco sarebbero diventati genitori. Il 10 dicembre 2014, Charlène ha dato alla luce i gemelli Gabriella Thérèse Marie e Jacques Honoré Rainier. Per la legge salica Jacques, sebbene sia nato dopo sua sorella, è l’erede al trono, destinato a succedere al padre.

I problemi di salute nel 2021

Nella primavera del 2021, la principessa è tornata in Sudafrica, suo paese d'origine, per partecipare a una missione a tutela dei rinoceronti, contro il bracconaggio. A partire da un'infezione otorinolaringoiatrica, Charlène ha avuto una serie di problemi di salute e ricadute, con ricoveri d’urgenza e alcuni interventi chirurgici a cui è stata sottoposta. Per questi motivi è rimasta parecchi mesi nel suo Paese natale e, quando ha fatto ritorno a Monaco alla fine dell’estate 2021, ha trascorso poi altri cinque mesi in una clinica svizzera per la riabilitazione.

Il ritorno a Monaco

Charlène di Monaco è comparsa di nuovo sotto i riflettori del principato monegasco nella primavera del 2022. Parlando al quotidiano ‘Monaco-Matin’, ha dichiarato: "Il mio stato di salute è ancora fragile e non voglio andare troppo veloce... il percorso è stato lungo, difficile e molto doloroso". Ha aggiunto, tuttavia, di essere "molto felice di essere tornata a casa a Monaco” con la sua famiglia.

All’incoronazione di Carlo III

A dicembre 2022 Charlène ha trascorso il Natale con il marito e i loro gemelli e ha partecipato alle celebrazioni di gennaio 2023, per l’anno nuovo, con Alberto, reduce da un attacco di Covid-19. Negli ultimi mesi la principessa consorte ha partecipato accanto al marito ai principali eventi del principato e quelli all’estero come l’incoronazione di Carlo III d’Inghilterra.