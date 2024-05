Dior e diamanti tra pizzi e scollature: cosa resterà di Cannes 2024

Cannes, 25 maggio 2024 – Cosa rimarrà di Cannes 77 in fatto di look, vestiti, tendenze, glamour? Due le stelle più brillanti di questa edizione: indimenticabile l'apparizione serale della diva americana Anya Taylor-Joy, 28 anni che, con abito Dior ricoperto di cristalli e collana di platino e diamanti di Tiffany&Co per la prima del suo film "Furiosa", ha incarnato un mix fantastico di grazia anni '50 e dettagli (gioielli, trucco, pettinatura) che lanciano uno sguardo sul futuro.

L'ex "Regina degli scacchi" ha incantato il festival più di ogni altra giovane diva, eccezion fatta per Margaret Qualley, la figlia di Andie MacDowell che – anche grazie al colpo di scena del cappello gigante Chanel indossato alla conferenza stampa di "Kinds of Kindness" di Lanthimos – ha attirato su di sé sguardi ammirati. La sua compagna di set, Emma Stone, fresca di Oscar è planata sulla Croisette griffata Louis Vuitton: tutta grazia, sorrisi e naturalezza, ha sfoggiato scollature abissali.

Il "trend" delle scollature importanti è stato uno dei maggiori di quest'anno, assieme ai pizzi neri e alle trasparenze. Maestre di stile, le divine dello star system a partire dalle sempre perfette Uma Thurman e Cate Blanchett, con in più la sorpresa della "rediviva" Demi Moore: è decisamente lei la seconda regina del Festival. L'imperatrice? la presidentessa di giuria Greta Gerwig: dalla regista di Barbie quasi ogni sera una lezione di colorata, disinvolta (e lussuosa) allegria.