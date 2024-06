Viola come il mare 3 ci sarà: le anticipazioni

Viola come il mare 3 sarà realtà. A rendere ufficiale la notizia è stato Piersilvio Berlusconi nella conferenza stampa a inizio giugno, durante un bilancio della stagione televisiva terminata e prima della presentazione dei palinsesti autunnali e invernali previsti a inizio luglio. L’amministratore delegato di Mediaset si è detto soddisfatto dei risultati della seconda stagione che ha assicurato ottimi risultati alla rete.

Tra i dati sottolineati durante l’incontro con la stampa, Berlusconi ha evidenziato la total audience, dunque la somma tra streaming e TV: la fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman ha fatto aumentare l'ascolto medio del 60%. In particolare è stata premiata la scelta di distribuire la seconda stagione in anteprima su Mediaset Play, dove, nella prima settimana di programmazione, gli utenti hanno guardato Viola come il mare per oltre 3 milioni di ore. Poi, la prima visione tv delle puntate, trasmesse su Canale 5 prima al venerdì a poi al giovedì, hanno sempre assicurato almeno 2 milioni di spettatori. Un risultato non scontato visto le difficoltà con le fiction negli ultimi anni.

Viola come il mare 3: quando andrà in onda?

Se la buona notizia è la conferma di una terza stagione della serie tv, il pubblico dovrà essere paziente e attendere parecchio tempo prima di poter assistere all’evoluzione della storia tra Viola Vitale e Francesco Demir. Infatti i due attori che interpretano i loro ruoli sono impegnati nelle riprese di altri progetti e per poter essere entrambi nuovamente disponibili, bisognerà aspettare circa maggio/giugno 2025 per l’inizio delle riprese e, di conseguenza, il 2026 per la messa in onda su Canale 5. L’head writer di Lux Vide, Elena Bucaccio, punta a metà del prossimo anno per far scattare il primo ciak con i mesi precedenti dedicati alla stesura della sceneggiatura. E le idee già non mancano. Dalle pochissime anticipazioni emerse, arriveranno altre nubi e contrasti, linfa per permettere ad una serie di continuare il suo racconto. Ci sarà un nuovo tema al centro della terza stagione di “Viola come il mare” e, assicura, “le nuove puntate oscilleranno tra questo continuo desiderare e avere paura”. Nel finale andato in onda poche settimane fa, dopo incomprensioni e distanze, l’amore fra Viola e Francesco sembra trionfare con l’ammissione dei sentimenti da parte dell’ispettore nei confronti della giornalista. Ma, come ben abbiamo imparato negli anni, con nuovi episodi in arrivo, non tutto può filare liscio. I prossimi impegni di Francesca Chillem e Can Yaman continueranno a vederli protagonisti di altre fiction. L’attrice avrà il ruolo di protagonista nella prossima stagione di “Che Dio ci aiuti”, dopo l’uscita di scena di Elena Sofia Ricci che tornerà solo come guest star in alcuni episodi della serie di Rai 1. Genere completamente diverso, invece, per Can Yaman che prenderà il ruolo che ha consacrato al successo Kabir Bedi. Sarà, infatti, “Sandokan” nel nuovo adattamento per il piccolo schermo della serie di romanzi di Emilio Salgari. Una co-produzione internazionale che vede, anche, nel cast, Ed Westwick, tra i protagonisti della serie tv cult “Gossip Girl” nel ruolo di Chuck Bass.