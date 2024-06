All’asta nel Regno Unito una lettera di Kafka sul blocco dello scrittore

Londra, 17 giugno 2024 – Una rara lettera scritta da Franz Kafka all’amico Albert Ehrenstein mostra quanto sia stata angosciosa la lotta dello scrittore boemo per mettere la penna sulla carta, soprattutto quando la sua salute si stava deteriorando. La lettera coincide con la diagnosi di tubercolosi dell’autore, che finirà per ucciderlo a 40 anni, nel 1924, e che secondo gli studiosi molto probabilmente aumentò il suo senso di paralisi mentale e di impotenza. “Quando le preoccupazioni sono penetrate in un certo strato dell'esistenza, la scrittura e le lamentele ovviamente cessano – scrisse Kafka all'editore – Anche la mia resistenza non era poi così forte”. Non datata, gli studiosi ritengo che la lettera sia stata scritta tra l'aprile e il giugno 1920, quando Kafka era in cura per la sua malattia in una clinica di Merano. Il blocco dello scrittore ha notoriamente perseguitato Kafka per tutta la vita, ma è stato esacerbato dalle sue cattive condizioni fisiche.

Scritta a mano in tedesco educato, la lettera si pensa sia la risposta di Kafka alla richiesta di Ehrenstein di contribuire a “Die Gefährten” (“I compagni”), la rivista letteraria espressionista che dirigeva all'epoca. Ehrenstein era poeta e scrittore austriaco. Aveva conosciuto Kafka a Berlino, nel 1913 e, tempo dopo, vedendo un nuovo lavoro di Kafka in stampa – forse la raccolta di racconti “Un medico di campagna” scritta nel 1917 – aveva chiesto all’autore di contribuire alla rivista. Ma Kafka lo dissuase subito dall'idea che stesse scrivendo attivamente. “Non ho scritto nulla per tre anni, quello che è stato pubblicato ora sono cose vecchie, non ho nessun altro lavoro, nemmeno qualcosa che ho iniziato”, scriveva Kafka. Ehrenstein conservò la lettera fino al 1948, quando la inviò in età avanzata all'artista di origine ceca Dolly Perutz, che era fuggita dalla Cecoslovacchia occupata dai nazisti nel 1938, stabilendosi nel Massachusetts. La lettera che andrà all'asta è ancora nella busta di posta aerea in cui l'aveva ricevuta.

La missiva sarà messa in vendita in un’asta online di manoscritti organizzata da Sotheby's a Londra per giovedì 27 giugno: si stima che il lotto raggiungerà tra le 70.000 e le 90.000 sterline (circa 82.000 - 105.000 euro). L’attuale proprietario, ha dichiarato Sotheby's, è un importante collezionista privato europeo.

C.C.