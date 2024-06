Ue, Tusk: “Meloni? Abbiamo maggioranza anche senza”. Von der Leyen, rischio franchi tiratori

Roma, 17 giugno 2024 – Blindare la ri-candidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione Ue. E’ questa la parola d’ordine della giornata di oggi a Bruxelles dove sta andando in scena il pre-vertice Ppe, a poche ore del fischio d’inizio dei giochi sulla nomina dei vertici previsto questa sera con una cena informale dei capi di stato e governo. Le decisioni di stasera dovrebbero essere formalizzate nel Consiglio del 27 e 28 giugno. Macron e Scholz cercano di accelerare i tempi per chiudere i giochi prima delle elezioni in Francia del prossimo 30 giugno. Ma al momento non si può escludere che qualcuno metta loro i bastoni tra le ruote e che l'intesa sull'operazione non riesca a essere conclusa per quella data.

Da sinistra: Ursula Von der Leyen, Donald Tusk, Giorgia Meloni

Salvo colpi di scena, Ursula von der Leyen dovrebbe ottenere il via libera per il secondo mandato – informalmente – già questa sera. I rumors danno quasi per scontata anche la rielezione di Roberta Metsola, anche lei popolare, alla testa dell'Europarlamento per un altro mandato di due anni e mezzo. Mentre quando si parla dell’ex premier portoghese Andrea Costa, in pole per la presidenza del consiglio Ue e spinto dal polacco Tusk, e la premier estone Kaja Kallas per l’incarico di Alto rappresentate dell’Ue per la Politica estera, le certezze diminuiscono e si ha l'impressione che alcuni dei protagonisti della scena europea abbiano finora tenuto le carte coperte per potersele giocare al momento opportuno nel corso della cena di questa sera.

Di sicuro il focus al momento è sul prossimo presidente della Commissione e la distribuzione degli incarichi all'interno del futuro esecutivo europeo. Prima di tutto occorrerà, come si è detto, blindare la cosiddetta maggioranza Ursula all'interno del Ppe, poiché se è vero che popolari, socialisti e liberali possono contare su 406 seggi contro i 361 necessari a dare luce verde alla nomina, è anche vero che il fenomeno dei franchi tiratori fa apparire esiguo questo margine di sicurezza. E quindi si punta ad allargare la coalizione per contare almeno su una parte dei 52 eurodeputati eletti nei gruppo dei Verdi. Ma forse anche sull'appoggio esterno della delegazione di Fratelli d'Italia. Che potrebbe arrivare in maniera più o meno esplicita se sarà accolta la richiesta di avere una vicepresidenza di peso all'interno della Commissione. Meloni lo ha detto chiaro: l’Italia deve contare di più in Europa.

Ed è proprio sul fronte degli incarichi in Commissione che la battaglia potrebbe inasprirsi e ritardare le scelte sui top job secondo una tradizione che ha sempre caratterizzato le trattative europee: nulla è deciso fino a quando non c'è una decisione su tutto il pacchetto. Anche se Donald Tusk ha affermato “Non credo sia il mio ruolo convincere Meloni”, forte di “una maggioranza al Parlamento del Ppe, S&d e liberali e qualche gruppo più piccolo”. Sicurezze, a suo parere, “più che sufficienti per gestire il nuovo panorama, compresa la presidenza della Commissione”.