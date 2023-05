Cambiare colore dei capelli, come fare le scelte più giuste

Se si è in vena di un cambio look, spesso e volentieri si parte dalla capigliatura. La propria chioma, infatti, è uno dei principali biglietti da visita che esibiamo all’esterno. L’ideale sarebbe rivolgersi al proprio parrucchiere di fiducia, o comunque a uno specialista dell’hair styling, in grado di consigliare al meglio e di realizzare una trasformazione che valorizzi la base di partenza senza snaturarla e soprattutto senza rovinarla. Tuttavia si può tenere conto di alcune indicazioni di massima, anche per capire se l’esperto a cui ci siamo affidati – nel caso non sia già stato testato in passato – sia competente o meno.

Come scegliere il nuovo colore di capelli

Ci sono almeno tre aspetti che devono essere considerati prima di scegliere una nuova tinta o dei nuovi riflessi, se si propende per un cambiamento più soft: il colore del proprio incarnato, quello dei propri occhi e l’immagine che di sé si vuole trasmettere all’esterno.

La carnagione

Uno dei primi elementi da tenere presente è il colore della propria carnagione. Se si azzecca il nuovo colore, infatti, la si potrà illuminare, diversamente c’è il rischio di renderla spenta e cupa. In generale, se si ha una carnagione calda – con tonalità e sfumature rosate o olivastre – i colori caldi, chiari o scuri, possono andare bene. Se invece si ha un sottotono freddo, andrebbe rispettato scegliendo nuance più “dure” e decise, dai cenere al ghiaccio nel caso dei biondi ai corvini e ai rossi con punte di malva, blu e viola.

Gli occhi

Di solito, se si vuole mettere in risalto lo sguardo, quando ci si chiede come scegliere il colore dei capelli in base a questo scopo una delle soluzioni che suggeriscono gli esperti è quella del contrasto. Per esempio, se si hanno gli occhi verdi e una carnagione chiara, un tono sul rosso, più o meno intenso, potrebbe dare ancora più luce e vivacità. Vale anche nel caso di occhi blu, spesso in primo piano se i capelli sono nei toni del biondo dorato o del caramello. E ancora, se si hanno occhi nocciola, a volte il biondo oro può dare una sferzata di luce e vitalità.

Personalizzazione

A livello tecnico, i primi due elementi, quelli, cioè, di carnagione e occhi, potrebbero bastare a capire come scegliere il colore dei capelli per un look azzeccato. Tuttavia, a fare la differenza ci pensa, poi, l’immagine che si vuole comunicare e lo stile con cui ci si sente a proprio agio: più classico o contemporaneo, vintage o innovativo, bon ton o rock.

Rispetta la natura

Per quanto si abbia voglia di un cambio look drastico, per comprendere come scegliere il colore dei capelli valorizzandosi al massimo, sarebbe bene non discostarsi troppo dalla base naturale e non scurire o schiarire oltre i due toni rispetto all’originale. Se poi non si fosse troppo convinti e non ci si sentisse pronti per un salto definitivo si potrebbe intanto giocare con qualche ciocca a contrasto per “farci l’occhio” e vedere se ci si ritrova o meno adottando certe nuance e gradazioni.

Piccoli passi

Prenditi il tuo tempo. Soprattutto per cambiamenti radicali occorre procedere a piccoli passi, anche per non bruciare il capello e per non rovinarlo. La priorità dovrebbe essere sempre la salute e il benessere della cute e della capigliatura. Qualunque sia la soluzione per cui propenderai, non dimenticare di prenderti cura dei tuoi capelli colorati, nutrendoli con prodotti di qualità e formulazioni apposite.

Come scegliere colore dei capelli con l’armocromia

Di armocromia si sente parlare sempre più spesso, ormai non solo nella moda e nel beauty o nel design, ma addirittura nella comunicazione politica. Del resto l’uso strategico del colore e i messaggi che esso veicola non sono certo invenzione dei nostri giorni, ma si richiamano a discipline artistiche antiche. L’armocromia, nello specifico, studia il colore della carnagione, il suo sottotono, quello dei capelli e degli occhi per trovare combinazioni in grado di valorizzare al massimo l’aspetto di una persona. È evidente, dunque, che se si vuole capire come scegliere il colore dei capelli, anche in base alle indicazioni già fornite nella prima parte, non si possa prescindere dalla valutazione di diversi fattori. Il risultato azzeccato è quello che – come suggerisce il nome della disciplina – è capace di trasmettere un senso di armonia, proporzione, equilibrio. Le indicazioni che arrivano dall’armocromia aiutano non solo a orientare la scelta delle tinte nel caso si desiderino dei cambiamenti rivoluzionari per i propri capelli, ma anche a optare per sfumature e giochi di luce e contrasto se si preferisce solo ravvivare la base naturale, rispettandola al massimo.

I biondi

Se si appartiene alle tipologie di Primavera e Autunno, è particolarmente adatto il biondo caldo leggermente dorato (dalle nuance miele, caramello, color grano e sabbia nelle tipologie più chiare). Se si ha una pelle molto chiara o media, ma dal sottotono freddo, come le tipologie Inverno, in questo caso si potrebbero prendere in considerazione i biondi glaciali o platino o, ancora, i silver, attualmente di moda. I soggetti Estate, invece, stanno molto bene coi biondi freddi con punte di cenere.

I castani

Il castano caldo e dorato e il color cioccolato intenso possono essere adatti ai tipi Autunno e Primavera. Le nuance fredde, invece, stanno bene per gli incarnati a loro volta con sottotoni cold, come nel caso delle Inverno o delle Estate a seconda degli abbinamenti cromatici tra pelle e occhi.

I rossi

Se si ha una carnagione con sottotono freddo possono essere azzeccate le tinte mogano, fragola o ciliegia, perfette per le Inverno, mentre il rosso rame, il rosso pompeiano o il rosso Tiziano valorizzano soprattutto le Autunno.

I neri

Il corvino e il nero intenso, freddi, esaltano le caratteristiche dei tipi Inverno, con pelle molto chiara, occhi chiari e luminosi (Inverno Puro), così come quelli con occhi scuri e incarnato olivastro (Inverno Profondo).