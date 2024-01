Le ballerine, scarpe chic anche d’inverno

Roma, 11 gennaio 2024 – Uno degli stereotipi – ormai superati, va detto – per quel che riguarda la moda e gli accessori è quello legato alle ballerine, spesso tacciate di essere calzature poco sexy e di non slanciare abbastanza la figura femminile, conferendo, al contrario, un’andatura a paperotta non troppo aggraziata. Forse chi lo sostiene non ha in mente icone come Brigitte Bardot, Audrey Hepburn o, ancora, Jacqueline Kennedy e Mary Quant che erano un concentrato di eleganza e seduzione anche con queste calzature rasoterra, senza tacchi.

Da riscoprire

Un altro luogo comune associato alle ballerine riguarda il fatto che, secondo alcuni, non sono scarpe adatte all’inverno. Forse è vero che è più semplice indossarle e abbinarle agli outfit in primavera e in estate, quando si mettono pochi strati e si ha voglia di un’immagine più fresca e leggera. Tuttavia c’è modo di non lasciare le ballerine nella scarpiera anche nella stagione fredda. Sarebbe un peccato, tra l’altro, non provare qualche modello delle nuove collezioni, che propongono davvero varie tipologie: versione slingback, con cinturino, verniciate, effetto matelassé, con la punta pronunciata o tondeggiante. Bastano semplici accorgimenti, anche a seconda dei contesti.

Le calze

Una prima dritta potrebbe essere quella di optare per un modello in velluto, tipico materiale invernale e caldo, lasciando le varianti scamosciate o verniciate al momento in cui torneranno temperature più clementi. È essenziale scegliere bene le calze che, in inverno, possibilmente dovrebbero essere nei toni delle scarpe, per evitare che le une stacchino troppo dalle altre. Nel caso di un classico abbinamento come quello tra ballerine e gonna – dalle mini alle midi – i collant non devono essere eccessivamente coprenti. Queste calzature che evocano la danza classica e i tutù stanno molto bene anche con i cappotti maxi e lunghi fino ai piedi; in questo caso gli esperti di stile suggeriscono di evitare i collant e, clima permettendo, di lasciare qualche centimetro di pelle nuda, per un effetto più chic. Se si desiderano mettere queste scarpe basse con i jeans, sarebbe opportuno orientarsi su un paio di pantaloni denim a gamba dritta e su un paio di calzini a coste che arrivino a coprire le caviglie.

Errori da evitare

Soprattutto se non si è troppo alte e non si ha una figura particolarmente slanciata, sarebbe meglio evitare l’accoppiata di ballerine e pantaloni a vita bassa o pantaloncini corti, ma anche gonne o pantaloni eccessivamente lunghi. Sarebbe meglio, poi, indossare pantaloni che arrivano al polpaccio o alla caviglia o modelli attillati come i leggins con un altro genere di calzature. Se le calze sono strategiche nella stagione fredda, sia per trattenere il calore, sia come elemento di stile, appena la colonnina di mercurio sale e si inizia a togliere qualche strato di abbigliamento, sarebbe meglio non metterle, lasciando le ballerine indiscusse protagoniste del look primaverile o estivo.