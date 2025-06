Serena Rossi e il bacio fra Jennifer Lopez e Ben Affleck: “Io non pomicio con mio marito davanti agli altri”

No, non è stata la femme fatale o la terza incomoda. Eppure, prima degli altri, sapeva che quella “coppia da favola” aveva le ore contate. L’attrice italiana Serena Rossi ha svelato al Corriere della Sera un curioso retroscena su una delle coppie più discusse di Hollywood: quella composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck. Ecco cosa ha detto.

Serena Rossi: “Sapevo che si sarebbero lasciati”

Era il settembre 2021 quando l’attrice italiana, madrina del Festival del Cinema di Venezia incontrò Jennifer Lopez sul red carpet. Educatamente Serena Rossi tentò di presentarsi, ma proprio mentre stringeva la mano della cantante statunitense, arrivò Ben Affleck che baciò la sua fidanzata di allora interrompendo le presentazioni. Allora, la madrina se la cavò con ironia commentando: “Mi stacco, si amano”. In realtà, quattro anni dopo, nel corso di una lunga intervista al Corriere della sera, Rossi ha spiegato: “Io lo sapevo che si sarebbero lasciati. Quando c’è bisogno di fare le effusioni in pubblico, qualcosa non torna. Io non pomicio con Davide davanti agli altri”. Chiamatelo sesto senso o intuito femminile, ci aveva preso dal momento che nel gennaio di quest’anno è arrivata la notizia ufficiale del divorzio tra le due star.

Serena a gonfie vele tra famiglia e carriera

Dopo l’esordio nella soap ‘Un posto al sole’, la carriera di Serena Rossi è decollata: nel 2014 ha vinto la trasmissione musicale ‘Tale e Quale Show’, dimostrando notevoli qualità vocali e da interprete mentre nel 2023 è stata candidata al Ciak d’Oro come Migliore Attrice TV per ‘Mina Settembre’. Oltre a recitare in serie di successo, ha condotto il programma ‘La canzone segreta’ su Rai1, consolidando il suo ruolo anche come presentatrice. Se la carriera dell’attrice napoletana classe 1985 va a gonfie vele, lo stesso si può dire della sua vita privata: nel 2016 la nascita del piccolo Diego e due anni fa il matrimonio con il fidanzato, Davide Devenuto.