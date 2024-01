Marrone, il colore protagonista dell’inverno 2024

Roma, 11 gennaio 2024 – Da qualche stagione un colore che sta vivendo un momento di riscossa e rinascita è il marrone, sia nell’abbigliamento sia nel design. Del resto è una tonalità che presenta molte gradazioni diverse (mandorla, caffè, caramello, castagna, nocciola, cioccolata, per esempio). Tutte sfumature che, a loro volta, danno origine a effetti differenti a seconda dei risultati che si desiderano ottenere: quelle più chiare sono anche più delicate, mentre quelle più scure sono più decise e nette. In più molto dipende dagli abbinamenti, che possono davvero rendere particolare un outfit invernale dando un tocco di freschezza e di stile.

Falsi miti

Per molto tempo si è pensato alla difficoltà di abbinare il marrone, colore che invece, in chiave contemporanea, si presta a molti accostamenti diversi. Per esempio tanti hanno sempre sostenuto che l’abbinamento tra brown e black era da evitare in toto. Le collezioni dell’inverno 2024, invece, presentano questo tandem, rivisitato in molte maniere. Anche l’abbinamento di marrone e blu notte è stato a lungo messo da parte. Invece lo ritroviamo rispolverato con brio, protagonista addirittura degli outfit di tendenza dell’ultimo periodo.

Combinazioni classiche

Un grande classico di questo periodo, poi, è quello del marrone associato al bianco: il secondo sdrammatizza e illumina il primo. Una nota chic che non passa mai di moda. Un altro accostamento è quello di capi e accessori sui toni del marrone, colore tipicamente autunnale e invernale (ma sempre più presente anche in primavera, nelle nuance più chiare), con altrettanti elementi denim, dalle camicie ai jeans.

Vintage

Si era detto che nell’inverno 2024 i guardaroba avrebbero ospitato alcuni pezzi forti dell’abbigliamento old style dei nonni, con pantaloni a coste e cappotti spigati, solo per fare qualche esempio, tolti dalla naftalina di bauli e scatoloni, o comunque con un’aria simile. Ebbene, in questi casi, a parte il color marrone, a farla da padroni sono soprattutto i materiali, dai maglioni di lana a trecce al tessuto scozzese tweed.

Look contemporanei

Non a tutti piace il marrone, colore ritenuto un po’ monotono, polveroso e serioso da alcuni. Vero è che si può sperimentare e divertirsi a indossarlo in modo insolito. In questo caso un’idea potrebbe essere quella di mettere maglie, gonne e pantaloni scuri, color cioccolato o mogano, per esempio, insieme ad altri capi o accessori pastello, dal giallo canarino all’azzurro carta da zucchero fino al rosa Barbie. Se si amano le tendenze e si desidera essere sempre alla moda, un accostamento trendy per l’inverno del 2024 è quello del marrone e del Peach Fuzz, il colore simbolo dell’anno secondo la nota azienda statunitense Pantone, considerata un’autorità nell’ambito delle scale cromatiche e dei trend stagionali.