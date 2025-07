Nei versi di Montale un raggio di libertà

Questo 2025 è un anno pieno di importanti ricorrenze per Eugenio Montale, l’illustrissimo poeta e scrittore, Premio Nobel per la letteratura e Senatore a vita. Innanzitutto, un secolo fa, Montale pubblicò Ossi di seppia, il suo più importante libro di poesie sulla condizione umana, con particolari riflessioni sul suo mare, il Tirreno, descritto come desiderio e come sogno, dove riusciva a vedere anche “la Corsica dorsuta e la Capraia”. Montale pubblicò Ossi di seppia con un editore particolarissimo, Piero Gobetti, quasi suo coetaneo, che aveva fondato la sua casa editrice assieme al pittore Felice Casorati: il volume fu originariamente stampato in appena mille copie, dalla grafica semplicissima, con al centro della copertina il motto (in greco) di Gobetti: “cosa ho a che fare io con gli schiavi”, sintesi del suo amore per la libertà.

L’amicizia fra Montale e Gobetti era già consolidata da una intensa intesa intellettuale, non solo letteraria, ma anche in nome dei fondamentali principi di libertà. Infatti, in quello stesso 1925, un secolo fa, Montale fu anche uno dei firmatari del Manifesto degli intellettuali per la libertà, scritto da Benedetto Croce su sollecitazione di Giovanni Amendola, e sottoscritto anche da Luigi Einaudi. Cinquant’anni fa, nel 1975, Montale ricevette il Premio Nobel per la letteratura, in particolare per la poesia.

Ora il Gabinetto scientifico e letterario Vieusseux di Firenze, diretto da Riccardo Nencini, e il Senato della Repubblica hanno insieme ripubblicato in anastatica l’edizione originaria gobettiana di Ossi di seppia (oggi introvabile, se non a prezzi di alto antiquariato) assieme ad un libro proprio sui cent’anni di Ossi di seppia.

Non meravigli l’abbinamento fra il Gabinetto Vieusseux e il Senato in nome di Montale. Infatti Eugenio Montale fu Direttore del Gabinetto Vieusseux (dove viene tuttora amorevolmente conservata anche la poltroncina su cui vi lavorava Montale) e visse intensamente la vita culturale a Firenze, dopo la pubblicazione di Ossi di seppia, dal 1929 al difficile 1938. Del Senato Montale fece parte dal 1967, fino alla scomparsa nel 1981, come Senatore a vita, nominato per i meriti in campo letterario dal Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat che in gioventù, a Torino, era stato anch’egli amico di Piero Gobetti.

Da giovanissimo ebbi l’ambita possibilità di conoscere personalmente Montale che mi ricevette a Milano nella sua casa, nella centralissima via Bigli. Ricordo innanzitutto i piccoli quadri alle pareti, da lui stesso dipinti, in cui si riflettevano i paesaggi e i colori descritti proprio in Ossi di seppia.

Montale mi confidò fra l’altro che, nei periodi più duri della seconda guerra mondiale, ebbe la protezione di Raffaele Mattioli, il grande banchiere e umanista che allora guidava la Banca Commerciale Italiana con spirito libero, nonostante i forti condizionamenti di quella fase drammatica. Montale mi raccontò pure alcuni aneddoti della vita interna della banca e anche del ruolo in essa di Giovanni Malagodi che fu il “braccio destro” di Mattioli alla Commerciale prima di partire per l’esilio a Buenos Aires dove diresse Sudameris, la banca italo-francese per l’America latina.

Insomma, Eugenio Montale mi apparve, com’è, non solo come l’illustre letterato e poeta, ma anche come uno degli italiani protagonisti positivi del Novecento.