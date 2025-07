Torna Luce!. Quinto festival “Senza filtri“

Il mondo si oscura tra conflitti e paure? A Firenze la luce non solo resiste, ma raddoppia la sua intensità. Preparatevi a due giorni che lasceranno il segno: il 17 e 18 ottobre 2025, il “Luce! Festival“ torna per la sua quinta edizione e trasforma il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio in un’arena pulsante di autenticità. L’invito è una sfida: “Senza filtri“. Un imperativo a liberarsi delle maschere, a parlare con una voce vera, a guardarsi negli occhi. La partecipazione è gratuita, perché il cambiamento è un dialogo a cui tutti devono poter partecipare.

Nato dalla visione di Agnese Pini e dal successo del progetto editoriale Luce! (QN Quotidiano Nazionale), il festival è il palco dove le idee prendono vita. Non una semplice conferenza, ma un’esplosione di talk con le voci più coraggiose del nostro tempo, workshop per mettersi in gioco, performance musicali e installazioni immersive. Si affronteranno i temi cruciali della nostra epoca: dalla sostenibilità ambientale all’etica dell’intelligenza artificiale, dai diritti civili alla lotta al gender gap. E quest’anno, i protagonisti assoluti saranno anche i giovani delle scuole toscane, pronti a scuotere il dibattito con la loro energia.

Ma Luce! è azione, non solo parole. Il cuore pulsante dell’evento è il Premio Luce! Startup Inclusiva (in collaborazione con Re-Keep e StartupItalia): un faro puntato su chi ha l’audacia di creare imprese che generano impatto sociale. Dieci idee geniali si sfideranno, una trionferà sul palco, ma tutte dimostreranno che un’economia più equa e sostenibile è già qui.

"“Senza filtri“ è più di uno slogan: è un invito a fermarsi, ad ascoltare e immaginare un futuro più umano, equo e accessibile – dichiara la direttrice di QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e Luce! Agnese Pini – Firenze diventa il centro di una narrazione nuova, che parte dalle persone per ripensare insieme il mondo". Questo festival è l’anima di un progetto, Luce!, che è già una community inarrestabile. I numeri parlano chiaro: oltre 6,5 milioni di persone raggiunte e una fanbase di 148 mila follower. Un movimento che il 17 ottobre sbarcherà anche in edicola con uno speciale magazine da collezione.

L’evento è reso possibile dalla Regione Toscana e da partner di primo piano come Mundys, UniCredit, Eni, Anas, Findomestic e Legacoop. L’invito per il pubblico è a non essere semplici spettatori, ma a prendere posto nella conversazione che sta definendo il futuro di tutti.

Marianna Grazi