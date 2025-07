Il mio anno a Oxford, la nuova romcom Netflix in arrivo ad agosto

Arriverà in streaming il prossimo primo agosto 'Il mio anno a Oxford', la nuova romcom originale Netflix che promette di essere uno dei titoli di punta dell'estate. Una storia d'amore profonda, un'ambientazione da sogno e due volti noti al pubblico dei romantici fanno di questo film – che sarà capace di far sorridere, appassionare e commuovere gli spettatori – uno dei più attesi della stagione. Ecco cosa sappiamo al momento della pellicola.

La trama

Anna De La Vega è una studentessa americana che coltiva un sogno sin da quando era bambina: studiare a Oxford . All'età di 24 anni riesce ad ottenere una borsa di studio per frequentare i corsi per un anno nel prestigioso ateneo britannico.

Qui incontra Jamie Davenport, l'affascinante e giovane professore di letteratura inglese dalla fama di latin lover che sembra essere molto interessato a lei. I due iniziano una storia, pur sapendo che lui – almeno per ciò che dice – non cerca una relazione seria e che lei, a fine anno, tornerà a New York. La storia, dunque, è destinata a finire.

Il ragazzo, però, sembra nascondere un segreto che lo porta ad allontanarsi da Anna molto prima che lei debba partire. La giovane, al contrario, ha capito che la loro non è una storia senza impegno ma un grande amore. Riuscirà il forte sentimento reciproco che lega i due ragazzi a superare qualsiasi ostacolo?

Il cast

Anna ha il volto di Sofia Carson , regina delle romcom Netflix degli ultimi tempi. L'attrice è, infatti, apparsa di recente anche in 'Purple Hearts', 'Carry-On' e 'La lista dei miei desideri'. Jamie è, invece, interpretato da Corey Mylchreest che il pubblico ha conosciuto e amato per il ruolo di Re Giorgio nella serie 'La Regina Carlotta', spin-off di ' Bridgerton '. Una coppia di amatissimi protagonisti che fa pensare, dunque, che il film potrebbe incontrare il favore del pubblico affezionato al colosso dello streaming.

Accanto ai due protagonisti, nella pellicola diretta da Iain Morris su sceneggiatura di Allison Burnett e Melissa Osborne, compaiono anche Poppy Gilbert, Harry Trevaldwyn, Dougray Scott, Barney Harris, Catherine McCormack e Hugh Coles.

Il romanzo che ha ispirato il film