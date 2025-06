I colossi cinesi dell’intelligenza artificiale hanno sospeso i loro servizi durante i test di ammissione all’università

Durante lo svolgimento del Gaokao, il temutissimo esame di ammissione all’università in Cina, le principali aziende tecnologiche del Paese hanno sospeso i servizi dei propri chatbot basati su intelligenza artificiale per contrastare il rischio di imbroglio. Tra il 7 e il 10 giugno, colossi come Alibaba, ByteDance, Tencent, DeepSeek e Moonshot hanno interrotto temporaneamente l’accesso ai loro assistenti virtuali, tra cui Qwen, Doubao, Yuanbao e Kimi. Scopriamo di più.

I chatbot si rifiutano di rispondere: servizio sospeso durante i test di ammissione all’università

In particolare, Alibaba e Tencent hanno disattivato anche le funzioni di riconoscimento delle immagini, spesso utilizzate per decodificare e rispondere a domande basate su fotografie di compiti o test. I chatbot, se interrogati durante l’orario degli esami, si sono rifiutati di rispondere, mostrando messaggi automatici che spiegavano la sospensione dei servizi “per garantire l’equità degli esami”. Anche se le aziende non hanno rilasciato comunicati ufficiali sulla misura, la sospensione è stata ampiamente documentata dagli utenti stessi, in particolare dagli studenti universitari, che hanno segnalato l’interruzione dei servizi sui social cinesi come Weibo. La sospensione dei chatbot, sebbene temporanea, segna un punto di svolta nel rapporto tra tecnologia e istruzione in Cina. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale è sempre più integrata nei processi di apprendimento, il governo e le aziende sembrano voler tracciare una linea netta tra supporto didattico e rischio di abuso. Una decisione che ha riaperto il dibattito su come l’IA debba essere regolamentata in ambito educativo, soprattutto nei momenti in cui è in gioco la meritocrazia.

Il controllo di massa del governo cinese sugli studenti

Parallelamente, le autorità cinesi hanno implementato un imponente piano di sicurezza per prevenire qualsiasi forma di frode durante il Gaokao, che ha coinvolto quest’anno circa 13,3 milioni di candidati, in calo di 70 mila rispetto al 2024. Oltre al controllo dei dispositivi digitali, sono stati utilizzati sistemi di verifica biometrica, disturbi ai segnali elettronici, telecamere di sorveglianza e persino sistemi di intelligenza artificiale per rilevare comportamenti sospetti, come sussurri o contatti visivi ripetuti tra studenti. Il Gaokao, noto per essere uno degli esami più selettivi al mondo, prevede tre materie obbligatorie: cinese, matematica e inglese. Le domande vengono elaborate direttamente dal Ministero dell’Istruzione, che ogni anno supervisiona lo svolgimento di una prova che può determinare in modo cruciale il futuro accademico e professionale dei giovani cinesi.