Roma, 26 settembre 2021 - A Ballando con le stelle 2021 ci sono le prime coppie ufficiali. La nuova edizione del dance show di Milly Carlucci è attesa per il prossimo 16 ottobre su Raiuno. La padrona di casa, dopo aver ufficializzato i 13 vip in gara - nella puntata de 'La vita in diretta' del 23 settembre -, sta piano piano svelando le coppie pubblicando su Instagram delle clip delle prove.

Le prime tre coppie (già note) sono così composte: la cantante ed ex prof di canto di 'Amici', Arisa ballerà con Vito Coppola, new entry tra i ballerini professionisti, mentre il paroliere Memo Remigi danzerà con Maria Ermachkova. Il fisico Valerio Rossi Albertini avrà “una incredibile avventura di ballo e scienza” con la maestra Sara Di Vaira.

La cantante Sabrina Salerno, invece, sarà affiancata da Samuel Peron, mentre Federico Fashion Style farà coppia con Anastasia Kuzmina. "Saremo i più fighi, io voglio essere pazzesco" dice il parrucchiere dei vip che all'anagrafe risponde al nome di Federico Lauri.

Coppia di fuoco (Milly: "Qui c’è il fuoco, bruciano la pista!") è quella composta dalla campionessa Lucrezia Lando (ha vinto l'edizione scorsa con l'attore Gilles Rocca) e dal campione di MotoGp Andrea Iannone. La cantante Mietta farà coppia con Maykel Fonts, mentre il rugbista Alvise Rigo ballerà con la maestra Tove Villfor.

Restano da svelare i partner di Al Bano, Morgan, della modella figlia d'arte Bianca Gascoigne, dell'ex calciatore Fabio Galante e dell'attrice Valeria Fabrizi.