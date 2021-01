Gli audiolibri sono stati il grande successo editoriale-tech del 2020 e, viste le premesse, confermeranno il loro successo anche nell’anno che è appena iniziato. Scopriamone 5 freschi di uscita e per tutti i gusti, per iniziare il nuovo anno ascoltando un buon libro.



Prima di noi

Il libro di Giorgio Fontana, anche nella versione audible, è un mirabile affresco del Novecento italiano, un romanzo storico che esplora in profondità la realtà sociale del nostro Paese attraverso le storie di persone comuni. Parla dell’evoluzione dei membri di una famiglia friulana che, da agricoltori umili che lavorano nei campi, generazione dopo generazione, arrivano nella ricca Milano alla guida di ricche aziende.



Il silenzio dell'onda

Questo romanzo struggente e introspettivo di Gianrico Carofiglio (letto nella versione audiolibro dallo stesso autore) racconta la fragilità umana e tutte le peripezie che ogni persona si trova costretta ad affrontare nel corso della vita. La storia è quella di Roberto Marias, agente segreto che passa la vita sotto copertura e si trova a vivere un’esistenza fatta di menzogne e tradimenti.



Manuale dell'uomo sociale

Il manuale dell’uomo sociale è uno degli ultimi lavori di Beppe Severgnini e racconta dal punto di vista sociale i primi anni del secolo 2000. Un audiolibro ironico e divertente, con uno spaccato dell’Italia di questi ultimi anni, l’avvento di Internet e dei social, le nuove figure professionali che sono nate, le nuove abitudine e le vecchie consuetudini che, per noi italiani, non passano mai di moda.



Let them talk

La biografia, naturalmente estrosa, divertente e introspettiva, di uno degli artisti italiani di maggior successo: Cesare Cremonini. Un viaggio nella sua vita, nella sua mente e nelle sue canzoni. Il percorso di un bambino molto sensibile e pieno di paure che, con tenacia e passione, è diventato nel tempo un animale da palcoscenico capace di incantare il pubblico.



Terra alta

Il libro di Javier Cercas è uno degli ultimi thriller usciti in versione audible. Una storia ad alto contenuto emotivo e psicologico che si svolge nel sud della Catalogna, con i proprietari di una nota azienda che vengono trovati uccisi in modo feroce. Le indagini sono assegnate a un giovane poliziotto, Melchor Marín, che si troverà, suo malgrado, ad esplorare un mondo tetro e nel quale la parola d’ordine è solo una: vendetta.



