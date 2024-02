Ale, Franz, Iacchetti nel Mondo di Leo

Arriva in anteprima su RaiPlay oggi con tutti gli episodi – e in onda tutti i giorni alle ore 09.35 su Rai Yoyo – la seconda stagione de Il mondo di Leo, la prima serie animata italiana che racconta le avventure di un bambino con disturbo dello spettro autistico. Prodotta da Rai Kids e Brand-Cross, vincitrice del premio Pulcinella Award 2023 come miglior serie animata prescolare e in nomination al Mipcom di Cannes 2023, la serie è ideata per parlare direttamente a bambini e ragazzi con autismo e contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare, nel segno dell’inclusività. Novità di questa nuova stagione, l’ingresso nel cast di Ale e Franz e Enzo Iacchetti.