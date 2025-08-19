Pippo Baudo, l'intervista inedita con Heather Parisi: “In tv oggi non ci sono più autori, sogno di dirigere un’orchestra”

Roma, 19 agosto 2025 – “Tieni questa intervista per un momento lontano lontano”. E così è stato: Heather Parisi ha rispettato il volere di Pippo Baudo e ha pubblicato solo oggi l’intervista che aveva fatto alla leggenda della tv 17 anni fa.

"Un po' di bugie si dicono. Come si fa a dire a una ragazza che vuole far parte del mondo dello spettacolo che non è adatto? Non glielo dici. Nel nostro settore bisognerebbe essere molto più sinceri. C'è un mercato delle illusioni oggi" ha spiegato Pippo Baudo. Il quale alla domanda “Ti piace la televisione di oggi?” non ha esitato: “No. Io la televisione devo vederla perché la faccio e quindi devo vedere cosa fanno gli altri, ma tutto quello che vedo non mi soddisfa, non mi interessa. Non ci sono più autori. Tu puoi fare anche le cose più belle del mondo, ma se non ci sono idee sotto la cosa non funziona”. “E' meglio essere quello che si è che fingere di essere un'altra persona. Se il cervello ti assiste, anche vedere una ruga è il segno del tempo La gente ti vuole anche più bene perché stai invecchiando insieme a loro. Il mondo televisivo è in continua evoluzione. A me fanno ridere quelli che vogliono fare quello che hanno fatto una volta. Il poeta diceva 'Esser non si può più di una volta'" ha aggiunto il conduttore.

Pippo Baudo intervistato da Heather Parisi

“Cos'altro ti piacerebbe fare?” ha domandato Heather Parisi. "Dirigere un'orchestra – ha risposto il popolarissimo conduttore -. La direzione d'orchestra non è un atto di potere, ma mi piace per l'armonia che deve trovare dentro l'orchestra. Deve leggere tutti gli spartiti e poi deve dare il via a ogni strumento non contemporaneamente. Nella musica leggera c'è il ritmo, in quella classica c'è il tempo. Che è una cosa che ti inventi tu. Il direttore d'orchestra ha un tempo personale. E' una magia. Tornerei bambino per dirigere un'orchestra".