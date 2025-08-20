La Casa Bianca torna su TikTok nonostante la legge “banna o vendi” e le proroghe di Trump

La Casa Bianca ha fatto il suo ritorno su TikTok lanciando un profilo ufficiale e un video di apertura con il messaggio “America, SIAMO TORNATI!”. Una mossa a sorpresa, considerata la situazione che vede al centro la presenza del social network cinese negli Stati Uniti: si sta infatti avvicinando la scadenza – fissata per metà settembre – per la vendita dell’app o il ban negli Usa, secondo una legge federale.

Il nuovo debutto sul social: "America, siamo tornati!"

La Casa Bianca decide di riapprodare su TikTok, scegliendo un post molto diretto come primo contenuto: “America, we are BACK! What’s up TikTok?” accompagnato da una clip in cui Trump afferma:

“Ogni giorno mi sveglio determinato... sono la vostra voce”. In poche ore il video ha raccolto circa 500.000 like e decine di migliaia di follower"

TikTok negli Usa: da Biden a oggi

Nel 2024, l’amministrazione Biden firma il PAFACA, una legge che impone a TikTok di separarsi dal suo proprietario cinese, ByteDance, entro un certo termine, pena il divieto negli Stati Uniti. La Corte Suprema conferma la sua costituzionalità il 17 gennaio 2025. A pochi giorni dall’insediamento di Trump, il divieto viene sospeso e TikTok torna disponibile. Da allora, Trump proroga il termine tre volte (inclusa una proroga di 90 giorni a giugno), rimandando l’obbligo di vendita fino a metà settembre 2025.

Mentre il futuro di TikTok negli USA rimane incerto, con la decisione del 17 settembre ormai imminente, la piattaforma vanta oltre 170 milioni di utenti americani. La Casa Bianca riattiva il canale TikTok in piena strategia di engagement digitale, un chiaro segnale che il social è ritenuto uno strumento fondamentale per raggiungere un pubblico più giovane.

E ora cosa succede?

Il ritorno ufficiale della Casa Bianca su TikTok sembra proprio un gesto emblematico in un contesto politico che oscilla tra restrizioni legali e opportunità mediatiche: da una parte la legge federale che chiede la separazione da ByteDance, dall'altra l’apprezzamento strategico di una piattaforma ampiamente popolare. In attesa del 17 settembre.