Toni Negri, famiglia e rivoluzione. La figlia Anna: "Sono dura con lui"

Sarà presentato il 2 settembre al Lido, nelle Notti veneziane delle Giornate degli Autori, sezione autonoma e parallela della Mostra del cinema di Venezia. E sarà uno di quei film che possono muovere discussioni, riflessioni, emozioni. Racconta, allo stesso tempo, una storia profondamente personale e uno spaccato della più drammatica storia italiana. Il film si chiama Toni, mio padre. Lo ha realizzato Anna Negri, 60 anni, regista – fra le altre cose – della serie Netflix Baby. Il padre del film è Toni Negri, morto novantenne nel dicembre 2023.

Toni Negri. Un nome che si lega, a filo doppio, alla storia degli anni di piombo, delle tensioni e delle lacerazioni nella società italiana degli anni Settanta e Ottanta. Negri è stato un docente universitario, un filosofo marxista, e il fondatore di Autonomia operaia. Uno degli intellettuali che auspicavano, sognavano, profetizzavano una rivoluzione radicale. In quegli anni Settanta, il confine fra la teoria e una realtà tragica si fece sempre più sottile. Le Brigate rosse segnarono un’escalation di violenza, culminata con il rapimento e l’omicidio di Aldo Moro, nel 1978.

L’anno dopo Toni Negri, affermato docente universitario, fu arrestato con l’accusa di essere complice di quelle violenze: addirittura, di essere la mente, l’ideologo delle Br. Quattro anni e mezzo di carcerazione preventiva, mentre lui ha sempre sostenuto la propria innocenza. Nel 1983, fu eletto in Parlamento nelle liste del Partito radicale e, potendo usufruire dell’immunità parlamentare, uscì di prigione. Pochi mesi dopo, alla vigilia del voto alla Camera sulla richiesta di autorizzazione all’arresto, scelse di espatriare in Francia, dove ha vissuto quattordici anni, per poi tornare volontariamente in Italia nel 1997, a scontare un residuo di pena.

Per sua figlia Anna questa vicenda, finita su tutti i giornali e in tutti i telegiornali, è stato un dramma personale, uno stigma difficile da superare. "Questo film era un’occasione per chiarirmi con mio padre", dice Anna Negri. "Ne avevo l’urgenza, anche perché ormai era molto vecchio. Sentivo che, se non lo avessi fatto, ne avrei avuto il rimpianto per tutta la vita".

"Forse potevo essere un po’ meno dura con lui", riconosce Anna. "Ma mio padre, che ha visto solo una parte del film montato – è scomparso nel dicembre 2023 – alla fine era molto contento. Gli devo dire grazie, perché si è prestato ad affrontare la discussione con me e mi ha dato un’enorme fiducia". "Questo film è un po’ come un grande romanzo familiare", prosegue la regista. Che, per distaccarsi da quel nome e da quel passato, è andata prestissimo a studiare cinema in Olanda e in Gran Bretagna, dove nessuno faceva caso al suo cognome. "Il film racconta la storia di un uomo del Novecento e ci fa capire quanto la Storia ci determini e quanto noi, allo stesso tempo, la determiniamo".

Da quando Toni Negri venne arrestato nel 1979, Anna per tutta la vita ha dovuto fare i conti con lo stigma di quelle accuse e, insieme, con l’assenza del padre. Tolto alla vita familiare prima dal carcere, poi dall’esilio a Parigi.

Nel film che vedremo alle Giornate degli autori – e che uscirà in sala, distribuito da Wanted – padre e figlia si confrontano. Per l’ultima volta. Un padre prossimo alla fine, una figlia ancora prigioniera del rancore che prova verso di lui. In fondo è la storia di due generazioni che non si comprendono. Quella di chi sognava la rivoluzione, uscendone sconfitta. E quella successiva, che la rivoluzione non l’ha mai neppure sognata, ne ha perduto per sempre anche solo il profumo, e si è rifugiata nel privato, nella musica, a volte nella droga.

Sembra quasi l’altra faccia del film di Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole: anche in quel caso si parla di un rapporto difficile fra un padre importante e una figlia senza pace, che lotta col senso del proprio fallimento. Anna Negri regola i conti, con questo film, nei confronti di un padre che non ha capito la sofferenza della figlia. Che non le ha chiesto scusa per le sofferenze che, non volendo, le ha inflitto. Così come hanno sofferto tutti i ragazzi della “generazione X“, generazione senza nome e senza punti di riferimento, costretti a ricominciare da zero, dopo che i loro padri hanno affogato nel sangue il sogno di un futuro migliore.