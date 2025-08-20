"Faber cristiano inconsapevole". De André raccontato da Staglianò

C’è qualcosa nell’arte che accomuna laici e religiosi, credenti e scettici. È una lingua che non ha bisogno di traduzioni. Quando una melodia o un verso di una canzone strazia d’amore, sembra che qualcuno – o Qualcosa – stia comunicando al cuore. È questo il punto di partenza di Hanno parlato con Dio (Rubbettino), il libro-intervista tra il teologo monsignor Antonio Staglianò e il giornalista laico Sergio Dragone, che mette a confronto due giganti della musica: Ennio Morricone e Fabrizio De André.

Due figure opposte: Morricone era ordine, disciplina, preghiera; De André, invece, caos, anarchia, bestemmia e poesia. Ma entrambi, attraverso linguaggi diversi, hanno composto opere che superano tempo e ideologie. A spiegare il perché è proprio monsignor Staglianò, vescovo, teologo e ideatore della Pop Theology, metodologia che usa la musica e il cinema per parlare ai giovani di Dio. "La musica è il linguaggio con cui Dio parla più facilmente all’uomo. È come se Dio si comunicasse attraverso il vibrare di un’emozione".

Sembra una visione poetica, eppure ha una sua profondità filosofica. Citando il teologo don Pierangelo Sequeri e la tradizione dell’anagogia – movimento che eleva l’anima verso il divino –, Staglianò legge nella musica una grammatica teologica, una via alternativa per raccontare l’umanità bella e fragile di Gesù, il suo amore rivoluzionario per gli ultimi. In questa luce, anche la musica di Morricone diventa spirituale, quasi mistica. Non lo diceva lui, almeno non all’inizio. "Gliel’hanno fatto notare", racconta Dragone. "Il primo fu il regista Luciano Salce, poi il cardinale Ravasi. Gli dissero: la tua musica è celeste, non può che venire da Dio". Dragone, che Morricone l’ha conosciuto da vicino e De André l’ha amato da lontano, ha avuto l’intuizione di accostare questi due mondi. "Sembravano inconciliabili – dice – ma c’era un filo comune: entrambi parlavano con Dio. Con le note, con le parole, con la rabbia e con la bellezza". Il libro nasce così, da un dialogo anomalo tra un vescovo e un giornalista, tra fede e laicità. E proprio per questo funziona: non è una predica, non è un’agiografia, ma una riflessione viva, aperta, emozionante. In fondo, lo dice anche De André: "Quando parlo di Dio lo faccio perché è una parola da tutti comprensibile. In effetti, mi rivolgo al Grande Spirito in cui si ricongiungono tutti i minuscoli frammenti di spiritualità dell’universo".

Un pensiero che il vescovo accoglie e rilancia: "È una visione che si avvicina alla teologia apofatica: Dio come mistero indicibile, come compagno silenzioso del nostro cammino". De André, oggi, in questo tempo di guerre, intelligenza artificiale e solitudini digitali "continuerebbe a cantare i dimenticati". E forse si sarebbe avvicinato di più alla Chiesa. Perché il cristianesimo, quello autentico, parla la sua stessa lingua. Per monsignor Staglianò, questa vicinanza non è solo ipotetica. "La poetica di De André – dice – è intrisa di Vangelo, anche se lui non lo sapeva. La sua attenzione per gli ultimi, per i reietti, per chi vive nel rovescio della storia, è pienamente cristiana".

E poi c’è il futuro, con tutte le sue incertezze. Le guerre, le disuguaglianze, la tecnica che corre più veloce dell’etica. Che Chiesa servirà domani? "Dovrà essere sempre più essere capace di ascoltare il grido degli ultimi e di parlare ai giovani con la bellezza", dice Staglianò. E allora forse è questo il messaggio più forte del libro: la fede può non essere dogma, ma stupore. L’arte può non essere evasione, ma invocazione. E anche chi non crede, può sentire un sussurro divino in una sinfonia di Morricone o in un verso di De André. Perché alla fine, come scriveva Cassiodoro: "Se continueremo a commettere ingiustizia, Dio ci toglierà la musica". E allora, meglio restare in ascolto.