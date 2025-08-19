Martedì 19 Agosto 2025

MagazineSan Bernardo di Chiaravalle: il Santo del 20 agosto
19 ago 2025
REDAZIONE MAGAZINE
San Bernardo di Chiaravalle: il Santo del 20 agosto

Scopri chi è San Bernardo di Chiaravalle, perché è stato canonizzato e come viene celebrato nel mondo.

San Bernardo di Chiaravalle è una figura di grande rilievo nella storia del Cristianesimo, nato nel 1090 a Fontaine-lès-Dijon, in Francia. È conosciuto principalmente per il suo ruolo fondamentale nella riforma dell'ordine cistercense e per il suo contributo alla teologia e alla spiritualità cristiana. Bernardo entrò nel monastero di Cîteaux nel 1112, portando con sé una ventina di parenti e amici, un evento che segnò un punto di svolta per l'ordine cistercense, allora in difficoltà. La sua dedizione e la sua leadership carismatica portarono a una rapida espansione dell'ordine, con la fondazione di numerosi monasteri in tutta Europa.

Canonizzazione e contributi alla Chiesa

San Bernardo fu canonizzato nel 1174 da Papa Alessandro III, grazie ai suoi numerosi contributi alla Chiesa e alla sua reputazione di santità. È ricordato come un grande mistico e teologo, autore di numerose opere, tra cui i celebri "Sermoni sul Cantico dei Cantici", che hanno avuto un'influenza duratura sulla spiritualità cristiana. Bernardo fu anche un fervente sostenitore della Seconda Crociata, predicando a favore della spedizione per liberare Gerusalemme.

Curiosità su San Bernardo

Una delle curiosità più affascinanti su San Bernardo è il suo ruolo di mediatore e consigliere politico. Fu chiamato a intervenire in numerose controversie religiose e politiche del suo tempo, guadagnandosi una reputazione di saggio e abile diplomatico. È anche noto per la sua devozione alla Vergine Maria, alla quale dedicò molti dei suoi scritti e preghiere.

La celebrazione di San Bernardo nel mondo

La festa di San Bernardo è celebrata il 20 agosto in molte parti del mondo, specialmente in Europa, dove l'ordine cistercense ha lasciato un'impronta significativa. In Italia, la sua memoria è particolarmente viva nei monasteri cistercensi, dove i monaci continuano a seguire le sue regole e insegnamenti. Anche in Francia, suo paese natale, San Bernardo è commemorato con cerimonie religiose e pellegrinaggi nei luoghi legati alla sua vita.

