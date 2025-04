Torna ’Casa QN’. Interviste e incontri con i protagonisti

Casa QN torna al Vinitaly di Verona con incontri, interviste e approfondimenti insieme ai protagonisti del vino nel cuore della Fiera. Per il secondo anno consecutivo, Casa QN avrà un suo spazio nella Fiera di Verona (stand H Hall 6/7) tutti i giorni, da domenica, con uno spazio multi-activity di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno e SpeeD. Un’area dal design accattivante, pensata per accogliere visitatori, aziende e stakeholder, offrendo un ricco programma di attività e occasioni di networking.

A Casa QN si terranno innanzitutto le video interviste ai protagonisti della manifestazione fatte dai nostri giornalisti alle quali si potrà assistere dal vivo oppure online sui canali social e siti di QN. Si tratteranno nel corso delle conversazioni le tendenze, i problemi, le opportunità e i temi principali del mondo del vino oltre che, ovviamente, l’andamento dal punto del vista del business del Vinitaly 2025.

I video e una sintesi della giornata saranno pubblicati nel corso della manifestazione sui canali social e sui siti dei giornali assieme alla copertura web di tutti gli eventi che riguardano il Vinitaly, dalla presenza dei ministri, ai talk, alla presentazione delle ricerche più importanti. Sarà inoltre distribuito questo inserto speciale. Nel nostro spazio sarà anche possibile incontrare, oltre ai giornalisti, anche gli account di SpeeD per opportunità di business e commerciali e avere tutte le informazioni sulla nostra iniziative e offerta editoriale. Compreso il magazine QN Itinerari, dedicato al turismo originale, ecosostenibilità e innovazione, con rubriche dedicate a ricette della tradizione e gourmet, interviste agli chef, viaggi on the road e ovviamente tour nelle cantine d’Italia, vini ed etichette regionali. Allo stand sarà anche possibile sottoscrivere gli abbonamenti a QN un prezzo scontato. E non è tutto. Il nostro giornale avrà anche una presenza fissa all’interno dello stand dell’Emilia Romagna.