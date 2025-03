A Verona con 70 etichette tra assaggi e piatti d’autore

Dalla mixology agli abbinamenti gastronomici, tradizionali e inediti, fino alle immancabili degustazioni: il Consorzio Asti Docg arriva a Verona per la 57^ edizione di Vinitaly puntando sulla versatilità. Nello stand all’Area H Food Court dal 6 al 9 aprile la denominazione spumantistica più antica d’Italia declina la sua duttilità in un fitto calendario di appuntamenti che spaziano dall’arte della miscelazione ai pairing culinari senza dimenticare gli assaggi in purezza al bancone istituzionale di 70 etichette tra Asti Spumante e Moscato d’Asti.

A tagliare il nastro del programma dell’ente consortile ’Bollicine stellate e miscelate’, dove domenica 6 aprile (ore 12) i cocktail del bartender e brand ambassador della denominazione Giorgio Facchinetti incontrano la cucina dello chef stellato Massimo Camia. Chiude la domenica ’La merenda aromatica firmata Asti Docg’ (ore 16) con le bollicine piemontesi che accompagnano lo Zabajone al Moscato d’Asti di Massimo Camia e la torta alle nocciole artigianale della pasticceria Bisco di Costigliole d’Asti.